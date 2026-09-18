El obispo de Málaga señala cambios en la atención a las víctimas de abusos en la Diócesis para ofrecer acompañamiento

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, en un encuentro con periodistas. - DIÓCESIS DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha señalado los cambios introducidos en la atención a las víctimas de abusos en la Diócesis y en concreto en la oficina en la que se recogen las denuncias, que ya existía, con el fin de tratar de ofrecer un "acompañamiento".

Así lo ha explicado al ser cuestionado al respecto por los periodistas en un encuentro este viernes, en el que ha indicado que es "un tema que es tan sumamente doloroso en la Iglesia y también en la sociedad que nos hemos dado cuenta de que no se trata solamente de recoger denuncias, sino de tener, por un lado, una tarea preventiva y, por otra parte, de ofrecer un acompañamiento".

En este sentido, el obispo ha indicado que con el grupo de personas que forma este servicio diocesano "estamos haciendo un plan para poder llegar más en el tema de la prevención a las parroquias, catequistas, sacerdotes, etcétera".

Asimismo, ha dicho que se ha configurado "un pequeño equipo de acompañamiento para las víctimas que así lo desean". Un acompañamiento que se ofrece "en tres ámbitos: jurídico, psicológico y espiritual", ha señalado.

"Estamos en los inicios y espero que, poco a poco, vayamos ganando la credibilidad necesaria para que las víctimas que quieran puedan acudir", ha expresado el obispo.

En este ámbito, ha sido preguntado por la condena a 52 años de prisión a un cura de Málaga, conocido como el padre Fran, por sedar, agredir sexualmente y grabar a cuatro mujeres en Málaga entre 2014 y 2018, a las que tendrá que indemnizar el procesado con 400.000 euros en total, cantidad de la que debe responder subsidiariamente el Obispado de Málaga.

Al respecto, Sauté ha indicado que las últimas noticias que tiene al respecto es que "desde la Diócesis de forma inmediata se puso a disposición del tribunal las cantidades que establece la sentencia", aunque no sabe si se han puesto las cantidades a disposición de las víctimas.

Respecto a si han presentado recurso, ha recordado que "desde el principio yo dije lo que a mí me parecía y lo que parecía a los técnicos, a los abogados que nos aconsejan, que con respecto a la Diócesis, defendemos que no tenemos esa responsabilidad civil subsidiaria". "Y como así lo creemos, pues así lo hemos defendido los tribunales", ha apostillado.

En el sentido, ha considerado que "una cosa es que un sacerdote cometa determinados delitos y es absolutamente lamentable, no cabe duda, por el sufrimiento que ocasiona en personas concretas; y otra cosa es que haya una traslación o una consecuencia casi automática, en este caso, a la Iglesia".

"Yo creo que tenemos que poner a cada uno en su sitio y descubrir cuál es la responsabilidad de la persona en concreto, sea sacerdote, sea político, sea lo que sea, y la responsabilidad de la institución a la que pertenece", ha dicho el obispo, quien, no obstante, ha destacado "nuestro compromiso para ayudar a las víctimas, que quedó y queda manifiesto con esa disposición inmediata de las cantidades que estableció la sentencia de la Audiencia", aunque pueda ser revocada.

Sauté ha dicho que las víctimas no pedido una audiencia y ha dicho entender que "la situación que han vivido es una situación tan complicada, tan fuerte, tan dolorosa, que volver a hablar del mismo tema, pues para ellas tiene que ser muy doloroso. Uno ofrece la disponibilidad, pero también entiende que hay momentos y momentos", ha señalado.