Las obras del parque de bomberos de Álora-Pizarra (Málaga) superan el 60% de ejecución

El vicepresidente de la Diputacíón, Manuel Marmolejo, ha visitado las obras del parque junto a la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, y los alcaldes de Álora y Pizarra, Francisco Martínez y Félix Lozano, respectivamente. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Manuel Marmolejo destaca que Diputación invierte 2,7 millones en esta nueva instalación, que mejorará el servicio del CPB en la zona

PIZARRA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

Las obras del parque de bomberos de Álora-Pizarra (Málaga) en las que la Diputación de Málaga invierte 2,7 millones de euros, se encuentran a más del 60% de ejecución. Así lo ha explicado el vicepresidente de Gestión Económica Administrativa de la Diputación y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), Manuel Marmolejo, quien ha indicado que se espera que los trabajos, que ejecuta la empresa Chirivo Construcciones SL, concluyan en la primavera del año próximo.

Marmolejo ha visitado este viernes las obras del futuro parque de esta zona del Valle del Guadalhorce, junto a la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, y los alcaldes de Álora y Pizarra, Francisco Martínez y Félix Lozano, respectivamente.

El nuevo parque, que se levanta en una parcela situada en el núcleo de población pizarreño de Zalea, junto a la carretera del Guadalhorce (A-357), se desarrolla en varios volúmenes de una sola planta. Por un lado, un edificio principal para labores administrativas y garaje, con una superficie construida de 960 metros cuadrados, así como un edificio anexo destinado a los equipos de rescate con una superficie construida de 265,30 metros cuadrados y una torre de prácticas con 116 metros cuadrados.

El acabado de los edificios será en hormigón visto, revestido de chapa ondulada lacada, y con grandes aperturas verticales. Tendrá un único acceso peatonal público, que servirá de entrada para el personal y para el público en general, a través de la avenida Virgen de Fátima, desde la que también se establecerá el acceso y salida de vehículos particulares y de camiones.