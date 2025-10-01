La Oficina en Ruta de ATA recorrerá diez municipios malagueños para asesorar gratis a autónomos

Del 6 al 10 de octubre pasará, correlativamente, por Cómpeta, Algarrobo, Archidona, Cuevas de San Marcos y Sierra de Yeguas

MÁLAGA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha anunciado que su Oficina en Ruta, un servicio gratuito de atención para autónomos, va a recorrer distintos municipios malagueños en una primera fase del 6 al 10 de octubre, así como en una segunda fase del 27 al 31 de octubre.

El objetivo de este servicio es el de acercar el asesoramiento personalizado a los autónomos que residen en localidades de menos de 20.000 habitantes y facilitar el acceso a información sobre trámites administrativos, fiscalidad, ayudas y recursos disponibles, así como resolver las dudas que puedan tener en cualquier materia relacionada con el trabajo por cuenta propia.

Según destacan en un comunicado, este servicio se enmarca dentro del proyecto que ATA viene desarrollando junto al servicio de empleo de la Diputación de Málaga y es totalmente gratuito para todos los trabajadores autónomos y emprendedores que se acerquen a la Oficina en Ruta. El horario de atención es de 9.30 horas a 13.30 horas y de 15.30 horas a 18.00 horas.

Así, en esta primera fase por la provincia malagueña, la Oficina en Ruta de ATA estará el 6 de octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cómpeta; el 7 de octubre en el Punto Vuela Guadalinfo de Algarrobo; el 8 de octubre, en la sede de la ADR Sierra Norte de Málaga en Archidona; el 9 de octubre, en la biblioteca municipal de Cuevas de San Marcos; y el 10 de octubre, en la biblioteca municipal de Sierra de Yeguas.