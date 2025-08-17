Las Oficinas de Información Turística de Málaga registran casi 6.500 visitantes en los dos primeros días de Feria

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Oficinas y Puntos de Información Turística de Málaga (OPITs) registran casi 6.500 visitantes (6.474) durante las dos primeras jornadas de la Feria. Esta cifra supone un 17% menos de visitantes menos que el año anterior, cuando el dato ascendió a 7.828 usuarios. En cuanto a la procedencia, un 58% son viajeros internacionales, mientras que un 42% son nacionales. Los puntos adicionales de la Alameda Principal y Hoyo Espartero han registrado un total de 481 visitas. El alcalde Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, han visitado hoy la Oficina de Turismo de la Plaza de la Marina.

Así, según una nota del Consistorio el viernes, 15 de agosto, se registraron más de 3.600 visitas (4.556 en 2024) y cerca de 3.000 durante la jornada del sábado (3.272 el año pasado). En cuanto a los visitantes internacionales, Francia lidera este listado, con 868 usuarios (13%), seguido de Reino Unido con 691 (11%) e Italia, con 437 (7%). Los malagueños, con 710 visitas (11%), encabeza el listado de usuarios nacionales; seguidos de los procedentes de la Comunidad de Madrid, con 646 visitas (10%), y del resto de Andalucía, con 242 (4%).

En lo referente al tipo de consulta, los planos de la ciudad (13%), información sobre museos y monumentos (12%), Feria (6%), transportes (6%) y tiendas y centros comerciales (5%) son los temas mas demandados. Una vez más, la Oficina de Turismo de la plaza de la Marina ha sido la que ha registrado un mayor número de visitas, con un total de 3.225 (el 59% de procedencia internacional y el 41% nacional). El punto de la Alcazaba figura en el segundo lugar, con 2.738 (58% internacional y un 42% nacional).