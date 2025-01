La ONCE reparte 815.000 euros en Archidona (Málaga)

Daniel Moreno, vendedor de la ONCE que ha repartido premio en Archidona (Málaga)

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado miércoles ha dejado su mayor fortuna en el municipio malagueño de Archidona con 815.000 euros en premios.

Daniel Moreno ha vendido la serie agraciada con medio millón de euros, el mayor premio que ofrece la ONCE en sus sorteos de diario, y otros nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno, ha indicado la ONCE en un comunicado.

Moreno es vendedor de la ONCE desde hace cuatro años y ha llevado la suerte a la calle Carrera en el centro de la citada localidad malagueña. "Esperaba dar algo, pero no tanto", ha afirmado y ha añadido que "es mi ilusión cada vez que me levanto desde que empecé".

Además, ha dicho que está deseando saber a quién le ha dado la suerte porque, ha asegurado, conoce a todos sus clientes. "Lo que más me gusta es cambiarle la vida a la gente", ha añadido. A su juicio, "el cariño y la sinceridad" son las dos claves decisivas para "triunfar" como vendedor de la ONCE.

El sorteo del 29 de enero estaba dedicado a la celebración del Nuevo Año Chino y ha repartido el resto de sus premios entre Asturias, Cantabria, Castilla León, Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

