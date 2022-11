La oposición insiste en el caso Smassa y el PP rechaza críticas y reitera la transparencia

Losada (Cs) incide en trabajo de Fiscalía y deja claro que si hay algo a la formación naranja "no le temblará la mano"

MÁLAGA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las investigaciones sobre las actuaciones en relación con la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) han vuelto a debatirse en el Pleno de Málaga y esta vez, también, después de que el gerente de la empresa, Manuel Díaz, haya asegurado en la mañana de este miércoles y antes de esta sesión que "no hay nada". El Pleno, en concreto, ha rechazado instar al equipo de gobierno y a Smassa a poner a disposición de la Fiscalía "toda" la información obrante sobre la construcción del aparcamiento Pío Baroja, "incluyéndose la información cercenada a los miembros de la corporación pertenecientes al grupo municipal socialista", ya que, según el PP la información "está entregada con transparencia y claridad".

Tampoco de la moción urgente del PSOE, que ha acabado con un acalorado debate, ha salido adelante el segundo punto en el que se exigía "la inmediata puesta en conocimiento de todos los informes internos que han sido ocultados a los consejeros del grupo municipal socialista en Smassa".

Antes del debate el presidente del comité de empresa de Smassa, Manuel Lima, ha entregado durante la sesión plenaria a la Corporación municipal copia de una carta enviada por la ex jefa de la Oficina Técnica, en la que explica que "el pasado 23 de septiembre de 2022 puso en conocimiento del Consejo de Administración posibles irregularidades que debían ser tomadas en cuenta".

Tras ello, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha vuelto a insistir en la "falta de transparencia" y en que se ha "ocultado" información. Asimismo, ha rechazado las explicaciones que ha dado el gerente y ha asegurado que "nosotros demostramos con papeles, correos, secuencias...". En este punto, ha mostrado un mensaje del gerente de Smassa en relación con el aparcamiento de La Princesa, que dice que "se ha inventado todo y será lo que tenga que ser" cuando la titular de la Oficina Técnica le pregunta sobre las plazas anunciadas.

Pérez ha insistido, asimismo, en que el alcalde era conocedor de lo que ocurre en relación con el aparcamiento de Pío Baroja, pidiéndole, por tanto, que "conteste".

Ha recordado, asimismo, que "estamos aquí porque fuimos a la Fiscalía, se han abierto diligencias y esperamos toda la información, no sesgada, sustraída y alterada". "Esta moción lo que pide es transparencia, por honestidad" y dirigiéndose, en concreto, a la portavoz municipal de Cs, Noelia Losda, le ha pedido que actué con "ética".

Precisamente, Losada ha replicado a Pérez que valora que el portavoz municipal del PSOE "siguiera mis indicaciones" y pusiera el asunto en manos de la justicia. Ha dicho, de igual modo, que la justicia es la que "tiene los instrumentos para investigar muy superiores a los nuestros, que como concejales podemos pedir cosas, pero no tenemos la fuerza que tiene una fiscalía".

Ha recordado que también hay abierta una investigación y, además, se ha mostrado convencida de que "se van a aclarar las cosas, en un sentido u otro. Llegado el momento no le quepa duda de que no me va a temblar el pulso".

Por último, ha afeado los "conejos que se sacan de la chistera para producir espectáculo", advirtiendo de que "se buscan golpes de efecto". Por ello, ha insistido en esperar a los procesos con las garantías que se tienen que seguir para tener "más claro" que está pasando para así pronunciarse.

PP

El concejal de Movilidad, José del Río, que ha intervenido telemáticamente, ha criticado que Pérez "siga levantando falsedad y engaño" a los malagueños, recordando que "desde el principio" los socialistas se han mostrado en contra de ese proyecto.

Ha aludido a las declaraciones del gerente, es más, ha dicho que "hoy el gerente le ha pinchado el globo del engaño" al PSOE. Así, ha asegurado que se ha presentado toda la información y que se actúa con "absoluta transparencia". Ha rechazado, por tanto, que el PSOE venga al pleno a decir cómo actuar, cuando "hemos actuado perfectamente y transparentemente".

Del Río ha criticado que Pérez haya condenado al gerente y ha incidido en que es "conveniente" que se "respete el trabajo de Fiscalía". En cuanto a las críticas del PSOE de que, presuntamente, se oculta información ha aludido a la ley y ha vuelto a insistir en la transparencia; recordando que "antes del pleno se han entregado estos documentos" incidiendo en que se da información "sin ningún tipo de problema".

Por todo ello, ha criticado la forma de "manipular, tergiversar" que "está teniendo --el PSOE-- de forma reiterada", incidiendo en que se deje trabajar a la justicia.

Por su parte, la concejala de Unidas Podemos Remedios Ramos ha incidido en que lo que está pasando en el pleno es "importante" como para "tomar en serio" la petición de la confluencia y el PSOE de una comisión de investigación, independientemente de acudir a la Fiscalía. Ha criticado, asimismo, que justo antes del pleno se le entregue documentación.

En segundo turno, el portavoz municipal del PSOE se ha vuelto a dirigir Losada, volviendo a pedir que actúe con "responsabilidad y ética".

Al respecto, la portavoz de la formación naranja ha criticado que "se están confundiendo mail con cartas", aludiendo al whastapp que había leído Pérez. "Esto empieza a parecer una película chusquera de Antena 3 después del medio día y eso empieza a carecer de seriedad", ha criticado, insistiendo en esperar a que las diligencias previas avancen. "En el momento el que la Fiscalía vea el más mínimo indicio, no se preocupe, que a Cs no le va a temblar el pulso", ha apostillado.

También ha criticado la situación que está ocurriendo la concejala de Unidas Podemos, que ha lamentado que "esto parece el Cluedo, como fue Halloween estamos jugando al Cluedo y esto es serio".

En el debate también ha intervenido brevemente el alcalde, Francisco de la Torre, que ha insistido sobre las críticas del PSOE en que "los correos no forman parte del expediente", reiterando lo que dice la ley.

RIFIRRAFE

En segundo turno, y en medio de la intervención del concejal de Movilidad, que ha sacado el caso Villas del Arenal, se ha producido una discusión entre la concejala Teresa Porras y el portavoz municipal del PSOE, que le ha acusado de hacerle "dos veces la peseta". Ante ello, el alcalde ha pedido silencio, a Pérez que cuide la expresión y a Porras los gestos, que el regidor ha dicho que no ha visto.

Así, pese a que Porras ha precisado que retiraba "el gesto" ha incidido a Pérez que lo que espera es que "me pida perdón por Villa de Arenal, todavía lo estoy esperando por el daño hecho tanto a Pomares como a mí".

Ante todo ello, De la Torre ha intentado seguir adelante, al tiempo que ha dicho que "creo que el señor Pérez sabe lo que ha pasado, se equivocó totalmente", algo que ha sido criticado por Pérez, que ha dicho que "no le consiento, no haga juicios de valor, está fuera de lugar, no juegue", recordándole al alcalde que actúa de presidente del Pleno.

De la Torre, por su parte, ha recordado que Villa del Arenal es "un tema aclarado en términos judiciales, no es lugar hablar de ello, ha retirado el gesto --Porras--, están muy nerviosos", ha dicho al PSOE. También ha intervenido la portavoz municipal del grupo del PP, Elisa Pérez de Siles, que ha criticado que "siempre por sistema, pisan las intervenciones de mi grupo", pidiendo al PSOE que "sean educados, escuchen al interviniente del PP".

De la Torre, en este punto, ha pedido recuperar la "normalidad del pleno", pidiendo silencio para poder continuar, momento en que del Río, en su alocución, ha pedido al PSOE que "deje de desinformar, deje trabajar a la justicia" y ha justificado el voto en contra del PP a la moción del PSOE porque "la información que argumenta está entregada con transparencia y claridad". "Respetemos lo que diga la justicia, cosa que ustedes no hacen", ha concluido.