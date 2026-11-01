Un padre y su hijo de Málaga, campeones de España y Andalucía en elaboración artesana de café en la modalidad aeropress

Archivo - Nacho Prado y su hijo campeones de España y Andalucía en elaboración artesana de café en la modalidad aeropress.- CEDIDA/MG - Archivo

MÁLAGA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nacho Prado y su hijo, ambos malagueños, han logrado convertirse en ganadores de España y Andalucía, respectivamente, en la elaboración artesana de café a través de recetas únicas en la modalidad de aeropress. Ahora el padre se prepara para acudir al campeonato mundial, que se celebrará en México a principios de diciembre.

Prado, fundador del tostador Artisan Coffee, se ha alzado con el título de campeón de España en el Spain Aeropress Championship, cuya final tuvo lugar hace unos días en Madrid con la participación de 59 expertos; mientras que su hijo, del mismo nombre, se proclamó recientemente campeón de Andalucía de esta misma modalidad en el encuentro regional.

Esta elaboración se realiza en una cafetera manual y portátil que mezcla café y agua y utiliza un émbolo para filtrar la bebida; "es como si fuese hacer café con una jeringa enorme, donde en vez de la punta de la jeringa tienes un filtro de papel", ha explicado, apuntando que "algo que sería como muy sencillo, realmente puede ser tan complicado como quieras".

En declaraciones a Europa Press, Prado padre ha precisado que a todos los participantes les dan el mismo café para elaborarlo y el mismo instrumento, el aeropress, pero cada uno elabora recetas propias con distintas moliendas, temperaturas y tiempos. "La dificultad es diferenciarse y hacerlo realmente bueno", ha según destacado.

Esta modalidad "invita mucho a la creatividad, a poner en valor qué café se está utilizando", ha dicho y ha indicado que este concurso es "de los más prestigiosos que hay en España", destacando que cada vez tiene muchos más concursantes, en concreto los ganadores de los 16 campeonatos regionales que ya se celebran y otros representante según puntuación por comunidades.

Sobre sus resultados, ha indicado que están "contentos por cuanto nos demuestra que estamos en el buen camino, que nuestro sentido a la hora de preparar café, de tostar café y de aconsejar cómo hacerlo es adecuado", punto en el que ha apuntado que para ellos "no deja de ser algo anecdótico" que ganen padre e hijo, aunque "a la vez un poco reflejo de nuestro estandar de calidad" en el su tostador.

Prado ha considerado que en España "estamos mejorando un montón" en cuando a la elaboración de buenos cafés y ha señalado que hay ciudades en las que se está "evolucionando una barbaridad", entre ellas Málaga; aunque ha admitido que "no tenemos buena fama fuera" en cuando a hacer "un supercafé" y hay otros lugares, como Australia o Japón, que destacan.

Por eso, ha indicado que si su participación en el próximo World AeroPress Championship, el mundial que se celebra en México con más de 60 campeones nacionales, es positiva supone una oportunidad de dar "un espaldarazo para el café español y la forma de hacer café aquí", ya que ha recordado que "hasta ahora no ha habido a nivel mundial un campeón español" y han ganado países como Australia o Indonesia.

Nacho Prado es nieto de José Prado Crespo, propietario del emblemático Café Central de la capital malagueña y creador de la peculiar manera malagueña de pedir café con conceptos como 'nube', 'sombra' o 'mitad'. Tras trabajar 20 años en el Central, trasladó ese legado al tueste de especialidad con Artisan Coffee, un espacio situado en la plaza de San Francisco donde se puede encontrar café de especialidad y también cursos y charlas.