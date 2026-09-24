Paradela dice que Junta apuesta por una IA "ética, distribuida en el territorio y que facilite la vida a las personas"

Jorge Paradela ha asegurado que el Gobierno andaluz apuesta por una IA "ética, distribuida en el territorio y que facilite la vida a las personas" - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS
MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha asegurado que la Junta de Andalucía apuesta por una Inteligencia Artificial (IA) "ética, distribuida en el territorio y que facilite la vida a las personas".
En este sentido se ha pronunciado este jueves en Málaga cuando ha sido cuestionado por los periodistas en torno al desarrollo y los límites de la IA que actualmente se debaten a nivel internacional.
"Yo creo que Europa es la que ha tratado desde el principio de impulsar con mayor decisión la necesidad de que exista una regulación en torno a la inteligencia artificial", ha dicho el consejero, que, a renglón seguido, ha apuntado a "visiones muy distintas" en el mundo, donde "China y Estados Unidos no parecen estar muy interesadas en regular, y en cambio Europa sí quiere regular".
"Desde el Gobierno de Andalucía lo que promovemos es una IA ética, distribuida por todo el territorio andaluz y que facilite la vida a las personas. Son principios muy básicos, pero que tienen que consagrarse en cualquier tipo de regulación que desde luego pensamos que el mundo necesita", ha concluido.