La pareja de nutrias Kira y Leo celebran su tercer San Valentín en Sea Life Benalmádena (Málaga) con nuevas crías

La pareja de nutrias Kira y Leo celebran su tercer San Valentín en Sea Life Benalmádena con nuevas crías

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

Kira y Leo, la pareja de nutria asiática de garra corta, celebra su tercer San Valentín en el acuario Sea Life Benalmádena (Málaga) con nuevas crías.

La historia de esta "cautivadora" pareja comenzó cuando Kira y Leo se conocieron en el acuario de la Costa del Sol. Un año después, llegaría Noa, la primogénita, completándose ahora la familia con el nacimiento de las pequeñas Petra y Betty.

Kira, como madre del grupo, es muy protectora y organizada, y se toma muy en serio la comodidad de su familia, supervisando, una vez que limpian su madriguera, que todo esté perfectamente cómodo para todos. Por su parte, Leo, como padre de familia, desempeña perfectamente su papel y le encanta participar en los retos y juegos que proponen los cuidadores.

Noa, y las pequeñas Petra y Betty "son la alegría de la casa", según ha señalado desde Sea Life, que indican que Noa, la hermana mayor, es la más audaz, y siempre anda enseñando nuevos trucos a sus hermanas para llamar la atención de sus cuidadores. Petra es la más cercana y cariñosa, buscando siempre la compañía de su familia, mientras que Betty, a pesar de su naturaleza tranquila y reservada, destaca por ser una exploradora valiente, curiosa y decidida.

La directora de marketing, María Morondo, ha explicado que "Sea Life Benalmádena celebra así un San Valentín muy especial, tres años de amor de Kira y Leo rodeados de sus simpáticas y amorosas crías y de todo el equipo de cuidadores de Sea Life Benalmádena, tremendamente orgullosos de haber completado así su programa de guía en cautividad de esta especie protegida".

La familia de nutrias de Sea Life Benalmádena pertenecen a la rama de nutria asiática de garra corta, con gran nivel de protección a nivel internacional. El hecho de lograr un nacimiento en cautividad es de suma importancia, fortaleciendo así la longevidad y la protección de una especie que está amenazada, y que cuenta con el apoyo de varias entidades a nivel internacional.

"Para la familia de Sea Life, es una auténtica satisfacción y alegría ver que el programa de cría se ha completado de esta forma tan exitosa, llevado a cabo respetando siempre el comportamiento natural de esta especie, aclimatación a un entorno con mucha presencia humana y adaptado a su nuevo hábitat, el Templo de las Nutrias, diseñado específicamente para ellas", ha añadido Morondo.

La nutria asiática de garra corta cuenta normalmente con una longitud corporal total de 85 centímetros, es la especie de nutria más pequeña del mundo. Vive en hábitats fluviales, de agua dulce, humedales y manglares. Se alimenta de moluscos, cangrejos y otros pequeños animales acuáticos.

Vive en parejas, pero también se han observado en muchos ecosistemas grupos familiares de hasta 12 individuos. Está catalogada como Vulnerable en la Lista Roja de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y está amenazada por la pérdida de hábitat, la contaminación y, en algunas áreas, también por la caza. Desde agosto de 2019, está incluido en el Apéndice I de la CITES, fortaleciendo así su protección en lo que respecta al comercio internacional.