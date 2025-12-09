El parque de atracciones navideño del distrito Teatinos-Universidad se podrá visitar hasta el 6 de enero

Alumbrado de Navidad en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El distrito Teatinos-Universidad cuenta con un parque navideño hasta el 6 de enero, ubicado en la explanada de la calle Decano Agustín Moreno, que incluye actuaciones musicales, talleres, teatro, atracciones infantiles y puestos de comida.

Al igual que el año pasado, alberga una gran carpa en la que se ofrecen actuaciones y actividades gratuitas para toda la familia, con especial atención a los más pequeños.

Además, las atracciones del parque también son accesibles a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con un horario especial todos los lunes, jueves y sábados de 17.00 a 18.00 horas, y todos los domingos de 12.00 a 13.00 horas.

Como broche final, el día 4 de enero, tras la recepción de los Reyes Magos a las 15.00 horas, en la nueva sede de la Junta Municipal de Distrito Teatinos-Universidad, se visitarán las residencias de mayores Vitalia y Ballesol, donde se entregarán regalos, se celebrará el tradicional pasacalle de los Reyes Magos y en el que se repartirán caramelos y regalos.

Contará con la presencia de más de 1.000 participantes de las 20 entidades, Ampas, asociaciones y colectivos del distrito que colaboran, además de las asociaciones Vespinos de Málaga y Motauros del Sur.

El pasacalle partirá desde la avenida Plutarco con calle Andrómeda a las 17.00 horas y finalizará el recorrido en el parque navideño sobre las 20.00 horas con un espectáculo de animación.