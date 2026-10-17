El parque de la Represa de Marbella acoge la celebración del 40 aniversario de 'Marbepop'

Cartel de 'Marbepop' - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Marbella celebrará el próximo sábado 24 de octubre, a partir de las 16,00 horas en el parque de la Represa, una nueva edición del festival 'Marbepop', que este año conmemora su 40 aniversario y que reunirá a bandas de ámbito nacional y artistas locales de diferentes estilos musicales.

La cita, organizada por la delegación de Juventud, tuvo que aplazarse inicialmente debido a las previsiones de lluvia y regresa con un cartel que mantiene gran parte de las actuaciones anunciadas, aunque incorpora algunas novedades.

La programación mantiene prácticamente su configuración inicial, con algunos cambios en las actuaciones. En concreto, el dúo Besmaya sustituirá a Malmö 040 como uno de los principales reclamos del festival, mientras que el grupo sampedreño Benjamín Paco se incorpora al cartel en lugar de Skabum.

La edición de este año tendrá un significado especial al coincidir con el 40 aniversario de 'Marbepop', una iniciativa que nació vinculada al movimiento cultural de la juventud marbellí y que, cuatro décadas después, continúa ofreciendo un espacio de encuentro para distintas generaciones de artistas y aficionados a la música.

La programación recuperará parte de esa esencia original y la combinará con nuevas tendencias y sonidos contemporáneos. Entre las actuaciones más destacadas figura la de la formación marbellí La Leshe que Mamate, vinculada a los orígenes del festival, que regresará al escenario acompañada de Poorhouse Rockers con su característica propuesta musical, marcada por el ska y los ritmos festivos.

También participarán Las Dianas, banda que aportará su sonido pop y rock alternativo, y Besmaya, uno de los nombres principales de esta edición, con una propuesta que combina el pop independiente y las influencias electrónicas.

El cartel se completa con una importante representación del talento musical del municipio, con las actuaciones de Benjamín Paco, Hako, Klimax, Hizox, Aigy y Ñeco. Estos artistas ofrecerán propuestas de diferentes estilos, con especial protagonismo de las tendencias urbanas, como el rap, el trap y otras influencias contemporáneas, reflejando la diversidad de la escena musical local.

Por último, han recordado que el festival volverá a contar con una iniciativa solidaria mediante la distribución de ecovasos, cuya recaudación se destinará en esta ocasión a la asociación Triple A, dedicada a la protección y el bienestar animal. Esta acción permitirá a los asistentes contribuir a la labor de la entidad mientras disfrutan de las actuaciones musicales.