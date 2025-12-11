Parque San Rafael acogerá el 20 de diciembre la fiesta infantil de la Navidad de distrito Cruz del Humilladero

La concejala delegada del distrito Cruz del Humilladero, Teresa Porras, informa de actividades navideñas. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parque de San Rafael acogerá el 20 de diciembre la fiesta infantil de la Navidad del distrito Cruz del Humilladero. Además, el programa de actividades incluye un concurso de belenes, zambombas o la celebración del Aguinaldo.

La concejala delegada del distrito, Teresa Porras, ha presentado este jueves la programación de Navidad, que concluirá con cabalgata de Reyes Magos en la tarde del 4 de enero para poner el broche final a las fiestas navideñas en el distrito.

En cuanto a la programación, el 13 de diciembre tendrá lugar el encuentro con los colectivos y asociaciones del distrito, a partir de las 13.00 horas en la caseta municipal Manolo Moreno de Los Prados que contara con la actuación de Pastorales, Justo Gómez y a partir de las 16.30 horas Zambombá de la familia Ballesteros.

Por su parte, el día 19 de diciembre en la Explanada de Calle Rio Guadiana, a partir de las 16.30 horas tendrá lugar una Jornada Mágica para todas las edades con mini feria, tren de la navidad, gymkana navideña, entre otras actividades. Por otro lado, a partir de las 19.00 horas será la Zambombá Flamenca de Alejandro Estrada.

Un día más tarde, el 20 de diciembre, acoge el parque de San Rafael la citada fiesta infantil a partir de las 17.00 horas con juegos, pasacalles y personajes de animación y como colofón se ofrecerá el espectáculo musical Unas Navidades Mágicas. También a las 19.00 horas la Banda de Música Cruz del Humilladero ofrecerá el tradicional Concierto de Navidad en el IES Ben Gabirol.

El 22 de diciembre será el mercadillo navideño en las calles Andarax y Almanzor, organizado por la Asociación de Comerciantes de Cruz del Humilladero en colaboración con la Junta Municipal de Distrito, a partir de las 11.00 horas. A las 17.00 horas está previsto el pasacalles de la banda de música, a las 16.30 horas, el poblado Navideño y la visita de Papa Noel, y a las 19.00 horas la Zambombá Flamenca Alejandro Estrada.

Ya en enero, el día 3, la calle Alberche acogerá desde las 18.30 horas el inicio de una yincana radiofónica consistente en la búsqueda de un premio por las calles aledañas. Organizado por la Junta Municipal del Distrito, en colaboración con la cadena Los40 y el Centro Comercial Abierto de Cruz del Humilladero, los participantes deberán seguir las pistas que se facilitarán por la app El Aguinaldo de Los40.

El 4 de enero será el broche final de las fiesteas navideñas en el distrito y lo pondrá una vez más la cabalgata de los Reyes Magos, a partir de las 17.00 horas.

El itinerario será Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, Andarax, La Unión, Antonio Luis Carrión, paseo de los Tilos y Cruz del Humilladero. Una vez finalizada la Cabalgata, se llevará a cabo la ofrenda de los Reyes Magos en la Iglesia de la Asunción. Además, durante el transcurso de la cabalgata habrá sorpresas y regalos para los asistentes.