La Pasarela de Moda Flamenca de Málaga 'Con 2 lunares' reúne las propuestas de más de 40 diseñadores en nueve desfiles

MÁLAGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su marca 'Málaga de Moda', impulsa la celebración de la Pasarela de Moda Flamenca 'Con 2 lunares', que tendrá lugar los días 21 y 22 de febrero en el Gran Hotel Miramar. Con nueve desfiles y más de 40 diseñadores, será una experiencia completa para profesionales del sector, público especializado y amantes de la moda flamenca.

Así se ha dado a conocer este lunes durante la presentación del evento en el Patio de Banderas de Ayuntamiento de Málaga, donde ha estado la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de Málaga de Moda, Esperanza González, junto a Elisa Pérez de Siles, concejala de Comercio y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga, y Carlos García, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga.

La diputada ha destacado que la pasarela, tradicionalmente de un día de duración, se amplía este año a dos, consolidándose así como uno de los eventos destacados del calendario de la moda malagueña.

Organizada por Makyre Eventos Con 2 Tacones, esta pasarela arrancó hace una década, aunque durante siete se celebró bajo otra denominación. Ahora, bajo el nombre de 'Con 2 lunares' por tercer año consecutivo, continúa creciendo tanto en contenidos como en proyección, apostando siempre por el talento andaluz y la calidad creativa.

Entre los momentos más destacados de la programación se encuentra la entrega del Premio 'Con 2 lunares', que reconoce la trayectoria y aportación al sector de personalidades o instituciones referentes y proyectores del flamenco. Es por eso que, durante las pasarelas, el apoyo al cante y el baile estará presente de la mano de los artistas malagueños Genara Cortés, Francisco Guerrero, Abel Soto y la bailaora Lucía González.

Asimismo, el Concurso de Inspiración Rociera, que se celebrará el domingo 22, volverá a poner el acento en la creatividad emergente. En el jurado estarán los diseñadores Susana Hidalgo y Carlos Montesco, y Curra García, hermana mayor de la Real Hermandad del Rocío.

En la zona expositiva y de venta, de entrada libre, estarán las firmas Ana Lanas, Alegría Flamengo Málaga, NP Consultora de Belleza, Berillús, Julieth Joyas, Mayahuel, Merkatelas, Ribes & Casals, Cándido Luís, AV Alba Verdú, Astrid Höhle, Elena Fajardo, Para Ti Complementos y D la Esperanza.

Este evento cuenta además con la colaboración de Pronokal, Centro Histórico de Málaga, Onda Cero, Asociación Centro Histórico de Málaga, Revista Portal Flamenca, Restaurante la Sal y el Son, Iván Rojas Peluquería y Maquillaje, agencia Mius Model y Revista Nouer.