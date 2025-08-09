Pecos, Bonnie Tyler y el nuevo espectáculo de Ángel Martín llegan al Marenostrum Fuengirola (Málaga)

Archivo - Los Pecos durante su concierto en el Movistar Arena en una imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Los Pecos, Bonnie Tyler y el nuevo espectáculo de Ángel Martín son las siguientes fechas del Marenostrum Fuengirola (Málaga), que este sábado celebra Pihama Fest, con grupos de renombre de la década de los 80, como Modestia Aparte, La Orquesta Mondragón y No me pises que llevo chanclas.

Así, tras este festival ochentero, será el turno de Ángel Martín y su nuevo espectáculo 'Nuevo material', que invitará este domingo día 10 a los asistentes a explorar el caos y la hilaridad de la vida moderna con su característico ingenio y humor mordaz.

Durante la semana, Pecos, con más de un millón de discos vendidos a lo largo de su carrera musical, regresan este verano a los escenarios y lo harán con su gira 'Dos voces y una historia', con la que llegarán a Marenostrum el miércoles, 13 de agosto, a las 21.30 horas.

Después es el turno de Bonnie Tyler, que llegará el jueves 14 al escenario frente al mar de Fuengirola este verano con éxitos del rock como 'Total Eclipse of the Heart', 'Its a Heartache' o 'Holding out of a Hero', además de temas de su último álbum, 'The best is yet to come'.