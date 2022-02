Pérez critica que Junta "no ha hecho nada" en infraestructuras: "No hay ni un solo proyecto nuevo desde que gobierna PP"

MÁLAGA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado que la Junta de Andalucía en estos tres años "no ha hecho nada" en materia de infraestructuras y ha criticado que "han hablado mucho de propaganda, de cambio de logos, pero, verdaderamente, algo tangible no se ve".

"No hay ni un solo proyecto que iniciara el PSOE que no se haya continuado, es decir, todos se han continuado, y lo más importante, no hay ni un solo proyecto nuevo desde que gobierna el PP. Esa es la realidad", ha manifestado Pérez en un entrevista concedida a Europa Press, en la que ha puesto como ejemplo que "se habla mucho" del tercer hospital en la capital pero "se dejó encauzado con el gobierno socialista".

Asimismo, en materia de agua también ha asegurado que "falta mucho, se hablaba mucho y el PP hablaba mucho de la autovía del agua... creo que no han hecho ni el carril para un patinete". "Criticaron mucho y están haciendo muy poco", ha lamentado.

EL PSOE "ES UN PARTIDO DE GOBIERNO"

El secretario general del PSOE de Málaga, por otro lado, ha hecho balance de sus primeros meses en el cargo y ha dicho que está "contento y satisfecho". "Conocía bien el partido, llevo más de 20 años militando en el PSOE", ha recordado, al tiempo que ha agregado que trabaja "día a día para que el partido tenga una presencia mayor en la sociedad y para que el trabajo que estamos haciendo sea visto positivamente, en este caso, por la ciudadanía".

Ha incidido, además, que el PSOE es un partido "de gobierno, y como partido de gobierno aspiramos a gobernar tanto las instituciones supramunicipales, como Diputación; el Ayuntamiento de Málaga, que va a ser pieza clave, y nos marcamos los retos más absolutos".

"Al final nosotros lo que queremos es transformar la vida de nuestros vecinos y para cambiar hace falta gobernar; aspiramos al gobierno para cambiar la vida de la gente, para mejorar su vida", ha asegurado.

Cuestionado, en concreto, por si consideraría un fracaso no gobernar en el Ayuntamiento de la capital y en la Diputación, ha opinado que "todos los contextos hay que verlos en sus términos justos". "Vamos a trabajar mucho, fijando las estrategias y, en este caso, contando con un gran equipo humano que tenemos y lo que hay que verlo es cada cosa en su momento. No hay que ver las cosas como fracaso ni mucho menos".

Sobre las encuestas que dan al PSOE desventaja con respecto al PP, Pérez ha señalado que los sondeos son "tendencias que en un momento determinado cuando no hay tensión electoral pueden marcar una pauta" y ha incidido en que "la encuesta fundamental es el día de las elecciones", poniendo como ejemplo lo ocurrido en Castilla y León, que "se convocan elecciones, Mañueco iba camino de la mayoría y, prácticamente, se ha quedado con un resultado peor y dependiendo de la extrema derecha de Vox".

Sobre el ascenso de Vox y el hecho de que en Andalucía las encuestas lo sitúen como tercera fuerza, ha señalado que "está creciendo, se esta comiendo el electorado del PP y parte del electorado de Cs. Que sea tercera fuerza es un riesgo para el país".

"Estamos hablando de un partido político que sus fundamentos son muy extremos y que al final no son buenos para la democracia", ha lamentado, al tiempo que ha criticado que "ponen en tela de juicio valores de igualdad, los asesinatos machistas... Esto es malo para los avances de estos 40 años de democracia". "Me preocupa como ciudadano, como partido político y me preocupa que el PP se eche en sus brazos", ha apostillado.

SANIDAD

En cuanto a la sanidad, ha lamentado que "no podemos entender cómo esta deriva la está mantenido el PP" y ha lamentado "la actitud de Elías Bendodo, que actúa muchas veces como si estuviera en la barra de un bar, más que como la institución que representa como portavoz de la Junta". "No se puede atacar a los sindicatos, porque lo que hacen es defender a la sociedad, a los trabajadores y las trabajadoras".

Así, Pérez se ha referido a la última manifestación convocada en defensa de la sanidad pública y ha insistido en que "no podemos entender como, si el Gobierno de España ha destinado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 3.000 millones de euros solo para materia sanitaria, en el último mes de diciembre se hayan despedido en la provincia 1.500 trabajadores y en mes de marzo finalizan 12.000 contratos en el conjunto de Andalucía".

"Posiblemente 2.000 trabajadores de la sanidad vayan a la calle este mes de marzo, es decir, ¿3.500 profesionales sanitarios despedidos cuando hay colas en los centros de salud, cuando las listas de espera están desbordadas y eso es lo que hace el Gobierno del PP y Cs con el apoyo de Vox? Eso no se puede permitir", ha espetado, al tiempo que ha insistido en que "por eso salió la gente a la calle a pedir una sanidad universal pública y gratuita".

A su juicio, y en cuanto a críticas a la sanidad, "no podemos comparar a cuando gobernaban los socialistas" en Andalucía, ya que "cuando gobernaba el PP y Rajoy lo que hacía era recortar el dinero que venía a Andalucía, 10.000 millones recortaron en tres años, y el Gobierno de España lo que ha hecho con Pedro Sánchez es aumentar la financiación, 3.000 millones solo y exclusivamente para sanidad".

"Esa es la gran diferencia", ha precisado Pérez, que ha insistido en que "nos veíamos abocados a una asfixia económica que hacía el Gobierno de España y ahora Pedro Sánchez lo que ha hecho es lo contrario, aumentar los fondos a las comunidades autónomas". "Son dos formas diferentes de gobernar", ha defendido.

SEQUÍA

También Pérez se ha referido al problema de la sequía, "un drama en la provincia de Málaga". En este punto, ha recordado que el pantano de La Viñuela está al 14% de su capacidad "y parte de lo que hay ya no se puede utilizar como agua ni siquiera para riego". "Esto es una situación extrema, pero también se da en la zona norte, en la zona de Antequera, también zonas de Ronda, donde hay problemas de abastecimiento".

"Es la sequía más prolongada, dura, que conocemos desde hace 85 años. Faltan infraestructuras, porque lo que no puede ser es ese excedente de agua en una zona de la cuenca de la misma provincia y prácticamente a 100 kilómetros que haya falta de agua", ha advertido.

Así, el secretario general del PSOE de Málaga ha abogado por hacer una estrategia a corto plazo, que le corresponde a la Junta de Andalucía dentro de sus competencias, pero también una planificación a medio y largo plazo, para que pueda paliar esta situación actualmente. Al respecto, ha criticado que la Junta "en estos tres años no ha hecho nada; criticaron mucho y están haciendo muy poco".

Por último, sobre el tren litoral, Pérez ha confirmado que no ha hablado con el Gobierno sobre este asunto, aunque ha defendido que "es una aspiración que tenemos que seguir peleando todos". Ha apuntado, asimismo, a la "oportunidad" que pueden ofrecer los fondos europeos y "ver si se encaja ese proyecto y dentro de esta situación de crisis que hemos vivido se genera una oportunidad para aumentar la conexión a través de lo que seria el tren litoral".

"Es verdad que es una aspiración que tenemos como provincia y seguiremos trabajando en esa línea porque creemos que el transporte por ferrocarril es un transporte eficiente, ecológico y además, que acerca a personas muy rápido, con gran calidad", ha concluido.