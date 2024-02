Pérez (PSOE) advierte de que "la sanidad en Málaga está en una situación crítica"

MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha insistido este lunes en que "la sanidad en Málaga está en una situación crítica" y ha alertado de que "el crecimiento desmesurado de las listas de espera".

En una concentración contra las listas de espera en la que también ha participado la vicesecretaria general del PSOE malagueño y alcaldesa de Almogía (Málaga), Antonia García, y el secretario provincial de Salud, Francisco Javier Marín, Pérez ha lamentado "el crecimiento desmesurado de las listas de espera no son una broma, cuestan vidas, de personas que no pueden esperar y, en muchos casos, llevan años esperando una operación vital para su vida".

En concreto, ha afirmado que "según los propios datos publicados por el Gobierno de la Junta, en la provincia de Málaga hay 239.457 personas las que están pendientes de una intervención en materia sanitaria", una situación ante la que Pérez ha afirmado que los alcaldes, portavoces, y concejales socialistas de la provincia de Málaga "nos concentramos y denunciamos por la caótica gestión que se está haciendo Moreno en materia sanitaria con el Servicio Andaluz de Salud".

"239.457 personas en la provincia llevan meses y meses incluso años esperando una intervención, esto es serio, están esperando una resolución médica para saber si se tienen que operar o para saber si le tienen que extirpar un cáncer, estamos hablando de que están jugando con las vidas de los andaluces y con las andaluzas", ha añadido.

Ha incidido en que "el PP y Moreno, desde que gobiernan en la Junta de Andalucía, tienen una estrategia clara en estos cinco años y es la privatización de la sanidad, aumentando conciertos privados, con contratos que se están dando a dedo de forma cuando se adjudican y sobre todo sin tener un refuerzo ni un plan de choque para dar respuesta a la situación que hay en materia de lista de espera".

También Pérez ha advertido de que Moreno "ha dejado de creer en la sanidad pública, no quiere que funcione la sanidad de atención primaria, la puerta de entrada al sistema, no quiere que se hagan pruebas diagnósticas, no te demanda para que vaya al especialista y por tanto no te puedan operar si te tienen que operar".

"Es una situación caótica porque Moreno tiene un afán privatizador", ha añadido, al tiempo que ha pedido al delegado provincial de la Junta "que deje de hacer llamamientos hacia la sanidad privada, parece ser que está más preocupado en buscar una puerta giratoria para el futuro en la privada que para trabajar en el sistema sanitario público de Andalucía", ha concluido.

PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Por su parte, Antonia García ha expuesto la situación que padecen los pequeños municipios de la provincia de Málaga en materia sanitaria. "En cuestión de dos años las listas de espera han aumentado en 15.000 personas más, este desmantelamiento de la sanidad pública también lo estamos sufriendo los municipios de la provincia de Málaga y es que tenemos falta de especialistas como son los pediatras, las matronas, las urgencias, las consultas de urgencias, las consultas en horario de tarde o las ambulancias".

"Existen muchos centros de salud muy deteriorados, es decir, se están cayendo a cachos literalmente, lo que tampoco ayuda para luchar contra la despoblación cuando al gobierno de la Junta y al PP se les llena la boca de hablar de ella, cuando están despojando a nuestros municipios de los servicios básicos esenciales como es la sanidad pública", ha criticado.

A su juicio, "nunca antes se habían destinado tantos recursos públicos a la sanidad privada como está haciendo Moreno, por eso hoy levantamos la voz, para que frene este desmantelamiento que está llevando a cabo con la sanidad. Debe parar estas políticas en detrimento de la sanidad pública en nuestra Comunidad Autónoma al derivar todos los fondos a la sanidad privada. La sanidad no es un lujo, la sanidad es un derecho", ha concluido.

Por último, Marín ha lamentado que el delegado provincia de la Junta en esta materia "la semana pasada se atrevía a irse a un centro hospitalario privado para inaugurar un servicio de pediatría cuando se están desmantelando en toda la provincia de Málaga las consultas con el argumento de que no hay pediatra", ha dicho.

"Si los pediatras de la sanidad pública tuviesen unas condiciones laborales dignas no se irían a la privada", ha advertido, al tiempo que ha recordado "la precariedad laboral en las contrataciones a los profesionales que realiza el gobierno de Moreno en la Junta".

Además, "se está dejando una lluvia de millones en forma de conciertos cuando el acceso a la sanidad privada es solo para quien tiene esa posibilidad, existe una estrategia clara del gobierno de la Junta de deteriorar la sanidad pública por eso nos ponemos de frente a esta situación con nuestra movilización", ha expresado.

"Para el PSOE las personas no son sólo un número, somos eso, personas y por eso hay que luchar por defender un pilar básico de nuestro estado del bienestar como es la sanidad pública", ha concluido.