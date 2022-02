Pérez (PSOE), seguro de que De la Torre volverá a optar a reelección: "Tengo ganas de que se presente, quiero competir"

Dice que será "el próximo alcalde" y que no contempla "que Vox vaya a marcar la línea política en el Ayuntamiento"

El secretario general del PSOE de Málaga y portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez, se ha mostrado "seguro" de que el alcalde, Francisco de la Torre, se volverá a presentar como candidato del PP a las elecciones municipales de 2023. "Estoy seguro de que se va a presentar y tengo ganas de que se presente", ha afirmado.

Es más, ha asegurado que "quiero competir, en este caso, con De la Torre, su modelo y el modelo que nosotros vamos a proponer desde el PSOE". Por lo tanto, ha afirmado, "sí me ilusiona trabajar frente a frente con Paco de Torre y cuando nos tengamos que dar la mano para trabajar de manera conjunta también". "Aspiro a que De la Torre sea el candidato y poder medir, en este caso, proyectos políticos", ha abundado.

Asimismo, Pérez, en una entrevista concedida a Europa Press, ha dicho que "frente a lo que algunos puedan pensar, prefiero, en este caso, que el candidato sea De la Torre" y, sobre todo, "porque vamos a poder contraponer modelos, formas de trabajo, proyectos políticos para la ciudad de Málaga y, por tanto, el mejor activo que tiene el PP es Paco de la Torre y quiero medirme con el mejor activo que tiene el PP".

También ha dejado claro que trabaja "día a día para ser el alcalde de Málaga", recordando que los comicios anteriores, en 2019, se quedaron a un concejal de poder conformar gobierno.

"Cuando llegue el momento de primarias, yo me voy a presentar como candidato por el PSOE, espero que mis compañeros confíen en mí y aspiro a ser el alcalde de la ciudad de Málaga", ha incidido Pérez, que ha asegurado que "con más fuerza, con más ganas, vamos a seguir trabajando por un cambio político porque después de 26 años de gobierno del PP y de De la Torre también toca un cambio".

Por otro lado, Pérez ha reconocido que le preocupa que Vox entre en el Ayuntamiento de Málaga y ha puesto como ejemplo una moción institucional sobre el 8 de marzo aprobada por todos los partidos en el último pleno del Consistorio. "Si hubiera estado Vox no se hubiera podido firmar. Es un ejemplo claro, como pasa en el Parlamento de Andalucía".

"Si De la Torre tuviera que gobernar con Vox y fuera preso de Vox quienes perderían serían los malagueños, por tanto, sí me preocupa", ha sostenido Pérez, quien, no obstante, ha asegurado que "esa situación no se va a dar porque el próximo alcalde voy a ser yo y, por tanto, no contemplo que Vox vaya a marcar la línea política en el Ayuntamiento de Málaga".

Al respecto, ha hecho hincapié en que "si nosotros gobernamos haremos todo lo posible para que lo que es el avance, el progreso de la ciudad de Málaga, no se vea en retroceso con políticas reaccionarias como hace Vox".

Sobre Cs, que actualmente solo tiene una concejala en el Ayuntamiento tras el paso de Juan Cassá al grupo de no adscritos al abandonare la formación naranja, el portavoz municipal del PSOE ha asegurado que le gustaría que estuvieran en el próximo mandato y ha reconocido "el trabajo que está haciendo la portavoz de Cs, Noelia Losada; un trabajo riguroso", pero, ha continuado, "ella sabe perfectamente que la situación de su partido, lo hemos podido ver en Madrid recientemente, después han sido las elecciones en Castilla y León, es un partido que está prácticamente en desaparición".

SECRETARIO GENERAL Y PORTAVOZ EN EL AYUNTAMIENTO, "UNA FORTALEZA"

Por otro lado, Pérez ha afirmado que compaginar el cargo de secretario general del PSOE de Málaga y portavoz municipal es "una fortaleza" y ha aludido, en este caso, al trabajo que se hace desde el Ayuntamiento, reforzado con el partido y también "la relación de interlocución directa con el Gobierno de España, y eso se nota".

Al respecto, se ha referido a la candidatura de Málaga a la Expo 2027: "El alcalde sabe perfectamente, que este portavoz y secretario general ha tenido mucho que ver en que el Gobierno de España apueste por Málaga para que pueda ser candidata en la Expo 2027".