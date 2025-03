MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El famoso dúo británico Pet Shop Boys encabezará el cartel de Starlite Occident en Marbella (Málaga) con una actuación que tendrá lugar el 16 de julio con su exitosa gira 'Dreamworld: The Greatest Hits Live', en la que repasarán, entre otros, sus 22 sencillos que alcanzarón el Top 10 del Reino Unido.

'Pet Shop Boys Dreamworld: The Greatest Hits Live' es la primera gira de grandes éxitos del dúo, que ya ha cautivado al público del Reino Unido, Europa, Norteamérica y Sudamérica. La gira ha recibido elogios excepcionales, como los de The Evening Standard, que la ha calificado de "celebración extática de la brillantez" y el londinense Metro: "Un espectáculo que reafirma la vida y reaviva el alma". The Times también lo ha alabado como "elegante, a veces conmovedor, a menudo eufórico".

Conocidos por su enfoque innovador de las actuaciones en directo, Pet Shop Boys ha ampliado constantemente los límites del teatro musical pop, trabajando con directores y artistas de renombre como Derek Jarman, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood, Es Devlin y Tom Scutt.

Sus innovadoras experiencias escénicas han sido aclamadas en festivales de fama mundial como Glastonbury, Roskilde, Sonar y Primavera Sound. The Independentaptly señaló,"*su carrera ha demostrado perpetuamente que la música pop y el arte elevado no sólo no pueden coexistir, sino superar formas musicales supuestamente superiores".

Cabe recordar que, sta la fecha, Starlite Occident ha confirmado las actuaciones de Emilia (viernes 13 de junio), Nathy Peluso (viernes 20 de junio), Camila Cabello (sábado 2 de junio), Kool & The Gang (viernes 27 de junio), Gente de Zona (miércoles 2 de julio), Marc Anthony (jueves 3 y viernes 4 de julio), Raphael (sábado 5 de julio), Europe (martes 8 de julio), Duran Duran (miércoles 9 de julio), Seal (jueves 10 de julio), Fito Páez (lunes 14 de julio), y Pet Shop Boys (miércoles 16 de julio). .

Asimismo, están en el cartel Jhayco (viernes 18 de julio), The Script (sábado 19 de julio), Scorpions (lunes 21 de julio), Miguel Bosé (miércoles 23 y jueves 24 de julio), Il Divo (viernes 25 de julio), Will Smith (sábado 26 de julio), The Beach Boys (lunes 28 de julio), Zaz (martes 29 de julio), Ana Belén (jueves 31 de julio), Rels B (viernes 1 de agosto), Santana (domingo 3 de agosto), Clean Bandit (miércoles 6 de agosto), y Amaral (viernes 8 de agosto).

Beret (martes 12 de agosto), Los Secretos (jueves 14 de agosto), Siempre Así (martes 19 de agosto), Alejandro Fernández (miércoles 20 de agosto), Fangoria & Nancys Rubias (sábado 23 de agosto) y Camilo (viernes 29 de agosto) completan por el momento el cartel de este festival.