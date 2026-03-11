'Pizza Movies' recupera el viejo sabor de la comedia romántica en el Festival de Málaga

Photocall de 'Pizza Movies' en el Festival de Málaga - FESTIVAL DE MALAGA

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Carlo Padial ha presentado este miércoles 'Pizza Movies' en la 29 edición del Festival de Málaga, película que compite en la sección oficial. El humorista y cineasta vuelve a trabajar en esta cinta con el cómico Berto Romero, que también ejerce de productor.

'Pizza Movies' es la peculiar historia de una periodista en crisis que convence a su marido de dejarlo todo y montar un negocio, pero no un negocio cualquiera. Este personal canto de amor al cine quiere ser una comedia romántica clásica.

A la rueda de prensa en el cine Albéniz ha asistido el director Carlo Padial, acompañado de Berto Romero, protagonista y productor, y las actrices Judit Martín y Bruna Cusí; además de la guionista, Desirée de Fez y el productor Carlos de Diego.

"Estamos muy contentos. Es una comedia romántica muy divertida que tiene a una pareja protagonista inolvidable", ha comentado el director de 'Pizza Movies'.

Esa pareja que tanto entusiasma al cineasta barcelonés está formada por Berto Romero y Judit Martín. "La película es para ellos, son dos genios del humor español", ha afirmado Carlo Padial. "A Berto lo conocéis más y a Judit fuera de Cataluña no se la conoce tanto, es una forma increíble de que la conozcáis", ha añadido.

"Es un retrato muy divertido sobre una pareja que tiene problemas", ha explicado Padiel. "Pero no queríamos hacer una película ni enfadada ni nihilista. Hay demasiado cine enfadado últimamente", algo que el director entiende que es "normal".

El camino de 'Pizza Movies' es otro: "Nos parecía subversivo hacer una comedia muy positiva, en la que en el centro hay una pareja que se quiere pese a todo", según Padial. "En ningún momento ellos ponen en cuestión su relación", ha aclarado.

Compartiendo la pantalla con estos dos cómicos ha estado la actriz Bruna Cusí: "Me gusta moverme tanto en el drama como en la comedia", ha compartido. Pero sí que ha confesado que "estar a su nivel era difícil".

"No es una película autobiográfica pero hay mucho de nosotros", ha reconocido la guionista de 'Pizza Movies', Desirée de Fez. "Es nuestra experiencia", ha indicado, "en mi caso más con el personaje de Judit".

Desirée de Fez ha compartido sus intenciones a la hora de escribir el guión: "Queríamos ir a algo más profundo, no quedarnos con una anécdota de cómo vive un crítico de cine". La periodista cultural y guionista ha reconocido que "yo siempre quise hacer una película muy amable con la profesión, porque yo sigo creyendo en la crítica, igual que la protagonista".

"Carlo y Desirée armaron un guión muy sólido, y luego lo desarmaron para proporcionarnos una forma de trabajar muy particular. Esta película es que se ve muy natural, se tiene la sensación de que la pareja es real y es porque está rodada con mucha inteligencia por Carlo", ha aclarado el actor y productor Berto Romero.

Berto Romero es el rostro más reconocible de esta comedia, pero el actor catalán se ha rendido ante su compañera en la cinta, Judit Martín: "El talento interpretativo de Judit es extraordinario, me salía decir extravagante, que también. Es inaudito que no la hayamos visto haciendo un protagonista hasta ahora".

Sobre la forma de trabajar con Judit Martín, Berto Romero ha usado un símil asociado al tenis: "Y no es que te las devuelve todas, es que te las devuelve con efecto", ha bromeado.

Judit Martín ha querido subrayar lo fácil que se lo han puesto tanto el director como la guionista: "Nos tenían muy pillados a Berto y a mí. Nos han hecho un traje a medida. Me he sentido muy cómoda y como que todo era fácil. Nos lo servían en bandeja de plata".

"Para mi la gracia de la comedia es que no parezca comedia. Conseguirlo es complicadísimo", ha señalado la actriz. "La película es un vehículo para ellos, está concebida para ellos", ha resaltado el director Carlo Padial.

Padial ha aprovechado la presentación de 'Pizza Movies' para reivindicar "que en España hay unos cómicos alucinantes. Hoy volvemos a tener una generación increíble. No se suele decir tanto". A eso ha replicado bien rápido Berto Romero: "Hay que morirse, delante de uno a la gente le da vergüenza".