Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, Alcer, Centro Histórico y Academia de Bellas Artes, premios Caleta 2025 Málaga

Archivo - Fachada subdelegación del Gobierno en Málaga. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Málaga entregará el próximo martes en el acto de celebración del 47 aniversario de la Constitución Española, los premios Caleta 2025, que en esta novena edición han recaído en la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte; Alcer Málaga (Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales); la Asociación Centro Histórico y la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

Así lo han dado a conocer desde la Subdelegación a través de una nota, en la que han explicado que estos reconocimientos se inspiran en "los valores superiores que propugna el artículo primero de nuestra ley fundamental: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político".

Los IX premios Caleta 2025 se entregarán durante el acto de conmemoración del 47 aniversario de la Constitución Española, que se celebrará el próximo martes, 9 de diciembre, y que estará presidido por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

En este sentido, Salas ha resaltado "los valores constitucionales como la base de la conquista social de España para iniciar un periodo democrático y de prosperidad tras la dictadura franquista" y ha subrayado que los Premios Caleta "vienen a reconocer a todos los sectores de la sociedad malagueña en el marco constitucional que nos brindó la Constitución Española".

Así, el premio a la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte pretende remarcar "la lucha y el trabajo de un grupo de ciudadanos que desean preservar y conservar el patrimonio ambiental, cultural y paisajístico de Málaga, así como proteger y mantener un símbolo de la ciudad como es La Farola, declarada Bien de Interés Cultural desde 2023".

Este grupo apuesta por el uso público en el Dique de Levante del Puerto y garantizar que la actividad portuaria y el empleo sostenible en el Puerto no se vean amenazados por la especulación urbanística, por lo que pretenden reducir las actividades que impacten de forma negativa en el ecosistema de la Bahía.

"En definitiva, la plataforma quiere mantener la personalidad e identidad de Málaga, una ciudad milenaria vinculada con su bahía", han señalado desde la Subdelegación.

En cuando a Alcer Málaga (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales), el galardón destaca "el trabajo y la dedicación" de este colectivo para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades renales en todos sus apartados. Constituida en 1.977, fue declarada de utilidad pública en 1984 y ha venido contribuyendo a la ayuda psicológica y física de todas las personas afectadas por enfermedades del riñón, así como a sus familiares.

Además, Alcer Málaga promueve y fomenta la inserción laboral de personas con enfermedades renales e intermedia con empresas de distintos sectores para facilitar la integración laboral de los enfermos y de sus familiares. "En definitiva, es un referente en los intereses de las personas con enfermedad renal y en su inclusión en la sociedad", han incidido.

Por su parte, la Asociación Centro Histórico, constituida en enero de 1979, quiere poner en valor esta área de Málaga capital "como base para su riqueza empresarial y comercial en una zona de la ciudad compleja". Declarada Entidad de Interés Municipal en 2010 y Centro Comercial Abierto de Andalucía en 2011, pretende mejorar las condiciones para el desarrollo y el mantenimiento de los negocios de la zona centro de la capital.

Para estos objetivos "se preocupa por la mejora de los accesos a sus establecimientos, aparcamientos, calles, rehabilitación de edificios y por la realización de actos culturales que dinamicen una zona vital para la ciudad y para todos los comerciantes".

Por último, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo es una institución con 176 años de historia que tiene como objetivo principal el fomento de la creatividad artística, así como el estudio, difusión y promoción de las artes y del patrimonio cultural, histórico-artístico y medioambiental.

Además, se encarga de promocionar la pintura, la arquitectura, la escultura, la literatura, la música y las artes visuales en la ciudad de Málaga y en toda la provincia.

Creada en 1849, la Academia está perfectamente integrada en la vida cultural de los malagueños realizando continuas actividades en sus diferentes especialidades.

La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo está constituida por treinta y ocho Académicos de Número, cinco Académicos de Honor y un número ilimitado de Académicos Correspondientes que pertenecen a las siete secciones que la constituyen.