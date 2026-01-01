Playmobil, el juguete estrella de 2025 en el portal malagueño todocoleccion

Locomotora Playmobil, subastada por 877 euros en todocoleccion - TODOCOLECCION

MÁLAGA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coleccionismo de Playmobil se consolida como uno de los grandes motores del mercado de juguetes de segunda mano y colección en 2025. Según datos internos del portal malagueño todocoleccion, las ventas de los populares 'clicks' han crecido más de un 50% a lo largo del año, confirmando que el universo Playmobil ha trascendido del juguete tradicional para convertirse en un fenómeno cultural y coleccionista con un fuerte atractivo entre el público adulto.

No obstante, el impulso no se limita a Playmobil. En el último trimestre del año, marcado por el Black Friday, la campaña navideña y el inicio del periodo de Reyes, otras categorías de la sección de juguetes también han registrado un notable crecimiento, con especial protagonismo de las motos a escala (+63%), los coches slot (+53%) y los juguetes de hojalata (+10%).

Precisamente, el juguete más caro vendido en 2025 en la plataforma es una primera edición especial de una moto Paya de 1929 de hojalata y litografiada, por 4.500 euros.

Le siguen dos piezas de Masters del Universo, entre ellas un He-Man BA en blíster español con cinta y un lote de Skeletor, Whiplash y cómic (Mattel, 1984), vendidos por 3.000 euros y 2.502 euros, respectivamente.

En el dinámico universo de las muñecas, destacan dos piezas de porcelana francesa: una Steiner-Bourgoin y una antigua Jumeau, cada una vendida por 2.500 euros.

Por otro lado, han precisado que lejos de tratarse de una moda pasajera, el crecimiento sostenido de Playmobil responde a un fenómeno estructural: el descenso de la natalidad está redefiniendo el mercado del juguete, mientras gana peso el perfil del comprador adulto o kidult, que recupera piezas de su infancia, completa colecciones o busca ediciones difíciles de encontrar.

El portavoz de todocoleccion, Ignacio del Valle, ha explicado que "el coleccionismo de Playmobil constituye un universo fascinante y único lleno de recuerdos, nostalgia y diversión. Desde el mítico barco pirata a policías, bomberos, personajes históricos, héroes de película y de la vida cotidiana".

"No es solo un juguete, es un objeto emocional que mantiene intacta, década tras década, la capacidad de seguir jugando, creando historias y conectando generaciones", ha añadido.

En este contexto, todocoleccion subraya "la versatilidad de Playmobil como una de las claves de su vigencia": "No es solo un elemento de exposición, sino también una herramienta de juego creativo, dioramas, personalización y búsqueda de referencias concretas según épocas, países o temáticas, a través de un proceso manual y artesanal al margen de las pantallas", ha añadido Del Valle.

PLAYMOBIL QUE ROZA LOS 900 EUROS

La fuerza del fenómeno se refleja también en las cifras: durante 2025, algunos artículos de la marca han alcanzado precios cercanos a los 900 euros.

Entre los lotes más caros vendidos figuran una locomotora con cinco vagones, vías y transformador, subastada por 877 euros; un "depot" con figuras, edificios, vías y tres vagones 'Lehmann' de los años 80, por 842 euros; un tren con su caja original, por 680 euros y un castillo medieval vendido por 500 euros.

Estas cifras confirman una tendencia clara: el mercado premia especialmente la rareza, la temática, el buen estado de conservación y que los sets estén completos. A ello se suma, cada vez con más peso, el factor emocional de reencontrarse con la fantasía a través del juguete de la infancia.

Por otro lado, han señalado que con el auge de Playmobil y del juguete de colección en general, todocoleccion detecta un patrón recurrente: cada vez más usuarios llegan a la plataforma con una pregunta: "¿cuánto vale lo que tengo en casa?". Para responder a esa inquietud, herramientas como Orientaprecios y todotasacion permiten poner cifras reales: consultar precios de mercado y tasar juguetes con criterios comparables antes de vender, comprar o pujar.

Y es que, más allá de las cifras, el fenómeno Playmobil habla de algo más profundo: de cómo el juguete se transforma en memoria. En plena campaña navideña y a las puertas de Reyes, miles de personas no buscan solo completar una colección, sino revivir tardes de juego, historias compartidas y fragmentos de su infancia.