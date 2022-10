El Pleno de Diputación de Málaga aprueba nuevas ayudas incondicionadas por 16 millones de euros

MÁLAGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles una modificación presupuestaria para sacar adelante el sexto Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) con el que se destinará 16 millones de euros de ayudas incondicionadas a los municipio de la provincia. Además, en la sesión también se ha debatido sobre el problema de la sequía y la necesidad de mejorar la red de saneamiento del aguas de las localidades.

Así, en relación con la modificación presupuestaria aprobada, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha reiterado que "los alcaldes deben priorizar la reparación de sus conducciones de aguas para evitar fugas o usos fraudulentos".

En concreto, ha hecho referencia a un estudio sobre el uso del agua que ha presentado antes del pleno y que ha arrojado que "55 municipios menores de 20.000 habitantes pierden al año siete hectómetros cúbicos de agua, agua que podría abastecer a los 64 pueblos más pequeños".

En cuanto al PAEM, el PSOE, a través de su viceportavoz, Antonia García, ha afirmado que "vamos a votar a favor porque son de manera incondicionada, ya que entendemos que los municipios saben lo que tienen que hacer con esta ayuda" aunque ha matizado que "creemos que estos fondos no deberían basarse sólo en criterios de población".

Los socialistas han compartido la visión de Unidas Podemos, cuya diputada, Teresa Sánchez, ha pedido que "se dé prioridad a los municipios más pequeños" porque considera que "estos planes, cada vez más, benefician a los ayuntamientos grandes por encima de los pequeños".

En este sentido, el diputado del PP, Manuel Marmolejo, ha defendido que "es justo al revés", porque "los municipios más habitados son los que reciben, en comparación con los menos habitados, un menor porcentaje". "Por ejemplo, Salares obtendrá 385 euros por habitante, mientras que en Cártama sale a poco más de 200 por habitante".

MOCIONES

Por otro lado, durante el pleno se han debatido sendas mociones, una del PSOE y otra con carácter de urgencia de UP, en relación con la sequía. Con su moción, los socialistas, a través de su viceportavoz, Antonia García, han instado a que "Salado cumpla su compromiso en la lucha contra la sequía", en lugar de "culpabilizar a los alcaldes".

Por su parte, la diputada de la confluencia de UP, ha afirmado que "votaremos a favor para que se destine financiación directa a erradicar el problema, aunque lo seguiremos abordando con carácter de urgencia".

El diputado 'popular' Cristóbal Ortega ha incidido en "que la Diputación de Salado es la más comprometida con la lucha contra la sequía porque antes, cuando faltaba agua, se hacían pozos y ahora hacemos un estudio para evitar el despilfarro", es decir, "damos herramientas para que los pueblos sepan a qué atenerse y trabajen en consonancia".

De igual modo, Salado ha respondido que "siento un gran respeto por los alcaldes", pero "como presidente tengo que recordar sus prioridades cuando hay hasta un 60% de fugas en algunos municipios". "Si ponemos fondos incondicionados y no se usan para las prioridades, pues tendremos que condicionarlos".

La moción socialista no ha salido adelante, mientras que la presentada por urgencia por parte de UP, por la que se insta a la Junta "a que impulse la elaboración de planes de emergencia por sequía", entre otras cuestiones, ha salido adelante por unanimidad.

Otra de las mociones presentas por UP ha hecho referencia a la modificación del impuesto sobre el patrimonio. Sánchez ha remarcado que "se ve que a la Junta le sobra el dinero porque elimina de un plumazo 93 millones de recaudación" y "mientras, no molesta a los ricachones, pide dinero al Gobierno central".

En el mismo sentido se ha expresado la diputada provincial socialista Emilia Mañas, que ha opinado que "esta moción tiene como objeto contrarrestar la carrera desbocada de las distintas autonomías del PP de restar impuestos a los ricos".

En respuesta, el 'popular' Víctor Andrés Romero ha afirmado que su grupo votaría en contra ya que "este impuesto es una tasa que a todas luces graba un dinero que ya ha sido grabado" y ha recordado que "en 2008 el gobierno de Zapatero lo eliminó en un primer momento, ¿entonces no era un impuesto de ricos?".

Otra moción del PP, que ha salido adelante, ha hecho referencia al cambio de uso de los fondos de resiliencia para destinarlos a que las escuelas infantiles sean gratuitas. María del Carmen Márquez ha asegurado que "los 123 millones de estos fondos se deben usar para esto" ya que la "oferta es de 124.000 plazas para niños de 0 a 3 años y de ellas hay 21.000 que no están ocupadas".

Para la diputada de UP, Maribel González, "lo que tenemos es mucha desigualdad, porque algunas escuelas infantiles tienen muchas plazas y otras pocas". Por su parte, la diputada del PSOE Patricia Alba ha incidido en que la moción es "un mero ataque al Gobierno central" porque "la Junta lleva prometiendo la gratuitidad de los escuelas infantiles desde hace años".

Tampoco ha salido la moción del PSOE instando a la Junta a que convoque el Bono Alquiler Joven gracias al cual, según María Victoria Cañamero, "los jóvenes andaluces obtendrán una ayuda de 250 euros al mes". Los 'populares' han afirmado que esta moción "no es necesaria: las bases están publicadas y la convocatoria es inminente".

La siguiente moción de UP ha estado relacionada con una mejora en la atención de los cuidados paliativos. Para González, "se ha avanzado mucho en los últimos años, pero aún hay grandes diferencias de recursos". Una moción que los socialista han apoyado para que "se actualice el caduco Plan de Cuidados".

No obstante, la moción no ha prosperado y el PP ha afirmado que "la Junta está trabajando actualmente para actualizar este plan". Así, el diputado José Marín ha acusado a la oposición de "acordarse de este servicio justo ahora, cuando nosotros nos hemos preocupado por él".

La moción del PP sobre la conectividad entre el Martín Carpena y la pasarela del Guadalhorce ha salido adelante por lo que Diputación "instará de nuevo al Ministerio para que se lleve a cabo este enlace o permita al Ayuntamiento crearlo".

Por otro lado, la moción de PSOE para "mejorar las condiciones laborales del personal técnico de integración social (PTIS) y de los interprete de lenguaje de signos" ha sido apoyada por UP ya que "necesitamos más profesionales y con mejores condiciones". Pero el diputado del PP Manuel López Mestanza ha afirmado que esta moción "es una enmienda a la totalidad a la gestión socialista en este ámbito educativo durante 40 años" y "votaremos no porque la Junta ya está negociando esta cuestión".

La última moción ordinaria, del PP y aprobada, ha hecho referencia a una reforma del sistema de financiación autonómico que han calificado de "obsoleto" porque "desde que Zapatero aprobó este sistema, Andalucía recibe entre 800 y 1.000 millones de euros menos".

Los socialistas han vuelto a reiterar que "no se puede pedir esto y al mismo tiempo gobernar a favor de los ricos", mientas que UP ha retirado sus enmiendas, porque no han sido admitidas, tras una bronca discusión entre Salado y Sánchez.

MOCIONES URGENTES

La primera de las urgentes aprobada ha sido del PP y ha hecho referencia a lo que López Mestanza ha calificado como la "escasa inversión de los Prepuestos Generales del Estado (PGE) en la provincia". Así, "de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas, Málaga, en el reparto de los PGE, ocupa el puesto 50".

Sin embargo, PSOE ha insistido en que "la Junta le baja el impuesto a los ricos y luego pide dinero al Gobierno" mientas que UP ha afirmado que "estos PGE ayudarán al país a salir de la crisis".

La segunda de las tres mociones de urgencia ha partido del PSOE para "incrementar la cobertura sanitaria en el Valle del Genal" con "un segundo servicio de ambulancia en Algatocín". Una moción que ha prosperado por unanimidad.