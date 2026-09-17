El Pleno de Málaga aprueba una modificación de crédito para dar ayuda a Asociación de Polígonos Industriales

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha presidido este jueves el pleno extraordinario en el que se ha aprobado el segundo expediente de modificación de créditos del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo para otorgar una subvención a la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma).

Según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, la ayuda es de 30.000 euros y servirá para impulsar un proyecto que tiene como objetivo la mejora de la visibilidad, modernización y sostenibilidad de los parques empresariales de la ciudad.

Por otro lado, el regidor ha presidido la toma de posesión de Juan Carlos Giardin como concejal del Grupo Municipal Popular en sustitución de Elisa Pérez de Siles.

Giardin (Málaga, 1964) es jefe del Distrito 7 (Carretera de Cádiz). Diplomado en Ciencias Policiales y Detective Privado por la Universidad de Elche y profesor homologado por el Ministerio del Interior para impartir formación a personal profesional de seguridad privada, es funcionario del Ayuntamiento, concretamente de la Policía Local, desde 1989.

Tras 22 años como agente en diversos destinos (la Unidad de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Motoristas y la Brigada K), pasó a la categoría de Oficial en 2011, desempeñando jefaturas de Policía de Barrio en los distritos Este y Carretera de Cádiz.

Fue director de distrito en Palma-Palmilla (2011-2012) y ejerce como jefe del Distrito 7 desde 2016. Además, es militar reservista en la Marina desde 2005.