El Pleno de Málaga insta al Gobierno a ejecutar un plan integral de inversiones en infraestructuras ferroviarias

MÁLAGA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves instar al Gobierno de España a elaborar y ejecutar, "en el plazo más breve posible", un plan integral de inversiones en infraestructuras ferroviarias que "garantice el mantenimiento y la modernización de la red, con especial atención a la seguridad, la reducción de incidencias y la mejora de la puntualidad como era habitual hace unos años".

Asimismo, ha salido adelante que este plan contemple "una dotación presupuestaria suficiente y plurianual, criterios de equilibrio territorial, así como un calendario público de actuaciones que permita fortalecer el transporte ferroviario como eje estratégico de cohesión social y vertebración del territorio".

De la moción urgente del grupo 'popular' han salido adelante todos sus puntos. Además, la iniciativa urgente del PP ha sido debatida al mismo tiempo que una del grupo de Vox sobre la prevención de riesgos ferroviarios y la protección de la población en municipios atravesados por infraestructuras ferroviarias, que ha sido rechazada.

En el debate de la moción, la portavoz del grupo municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles, ha criticado lo que era "un secreto a voces" que llevan tiempo criticando desde el PP, aludiendo al "desmantelamiento en cubierto del servicio ferroviario". "Llevamos meses denunciando un sinfín de problemas que evidencian la falta de inversiones y el mantenimiento en infraestructuras ferroviarias", ha advertido.

"En el mes de enero son más de 30 incidentes, pero en febrero ya se han registrado más de 100 incidentes en infraestructuras de Cercanías", ha abundado, al tiempo que ha recordado, en ese sentido, que hace un par de días se tuvieron que suspender servicios de este tren por una plaga de cucarachas.

Pérez de Siles ha recordado el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) y los ocurridos en otros puntos de España, en suma, "daños personales irreparables, pero sin duda también una situación que arroja importantes daños económicos". Así, ha insistido en que el Ejecutivo haga un "examen" de lo que está ocurriendo y ejecute un plan de inversiones que "ponga fin a esta situación".

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, también ha incidido en que lo ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz "no fue producto de la casualidad, fue un acto de negligencia gubernamental".

Ha dicho que la red ferroviaria "debe ser prioridad" para el Ministerio de Transportes, al tiempo que, por otro lado, ha añadido que para Málaga la conexión por alta velocidad "rota" hace que se "resienta toda la cadena económica". "La alta velocidad no solo transporta turistas, también inversiones y actividad profesional", ha abundado.

"La pérdida temporal de conectividad afecta a la productividad e incrementa los costes empresariales y reduce la competitividad de la ciudad", ha sostenido y ha defendido que la iniciativa de Vox "tiene un carácter propositivo, como es la seguridad".

El concejal socialista Jorge Quero ha valorado la transparencia del Gobierno y ha asegurado que el PSOE "no trae iniciativas partidistas con la "falta de inversión" que hace la Junta y el Ayuntamiento en materia de movilidad.

"El PP vuelve a traer a este Pleno una moción basada más en el alarmismo que la responsabilidad institucional, intentando trasladar una imagen de abandono que no se corresponde ni con la realidad ni inversora ni con el compromiso del Gobierno de España en el sistema ferroviario", ha advertido, al tiempo que ha criticado el "oportunismo político".

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que iniciativas como estas "muestran el intento de instrumentalización" con la tragedia vivida en Adamuz.

Así, ha incidido en que "no nos van a encontrar intentando hacer caja ni con el sufrimiento de las víctimas, ni tampoco nos van a encontrar intentando hacer caja con esa percepción de inseguridad y de incertidumbre que ha crecido entre muchísimos vecinos que hoy desconfían del ferrocarril".

"Pensamos que, a pesar de este intento burdo de instrumentalización, es necesario que nos pongamos de acuerdo en algunas cuestiones, que nos pongamos de acuerdo en que es necesario que haya máxima transparencia y que se investigue hasta el fondo cuáles han sido las causas de este accidente y que se depuren las responsabilidades que haya que depurar y, por supuesto, que haya un plan de choque de inversiones que permita mejorar la infraestructura ferroviaria en nuestra tierra", ha concluido.

"QUEREMOS QUE ESTO NO VUELVA A OCURRIR"

En segundo turno, Pérez de Siles ha rechazado las críticas de la oposición y ha dejado claro que con la iniciativa "no hay instrumentalización", aludiendo a que les preocupa "conocer la verdad y la realidad de lo que ocurre con nuestra infraestructura ferroviaria".

"Para nosotros es una cuestión de justicia, pero sobre todo, además de justicia, lo más importante, lo que queremos realmente es que esto no vuelva a ocurrir", ha agregado.

Al respecto, la portavoz adjunta de Con Málaga ha reprochado al PP que "no han tenido tanto interés en conocer la verdad sobre el cribado de cáncer de mama, la dana, el Prestige o el Yak-42. "¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotras? Que nosotras cuando gobernamos ponemos en marcha los instrumentos para investigar, para darle información, para que haya transparencia", ha añadido.

Por último, el edil del PSOE también ha criticado el "buscar crear alarmismo que no se corresponde con la realidad. Cuando ustedes gobiernan se tienen que hacer responsables de los recortes en los servicios públicos, de los recortes en los derechos laborales y a ver si el próximo mes, en lugar de traer otra vez una moción falta de rigor, traer una moción para apoyar a los compañeros informáticos o para asegurar la dignidad laboral de los compañeros de Aqualia", ha concluido.