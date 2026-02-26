Pleno de Málaga rechaza pedir a Junta modificar norma para introducir temporalidad a licencias de viviendas turísticas

Málaga.- El Pleno del Ayuntamiento de Málaga da luz verde a la nueva ordenación del ámbito de Salyt en Bailén Miraflores - AYUNTAMIENTO

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado el punto de la moción urgente de Con Málaga para instar a la Junta de Andalucía a modificar la normativa vigente en materia de vivienda de uso turístico, introduciendo límites temporales a las licencias, habilitando la posibilidad de caducidad de las mismas, permitiendo que los consistorios puedan no renovar licencias en zonas de emergencia habitacional, entre otros.

De igual modo, y en la misma línea, tampoco ha salido adelante la moción urgente del PSOE para instar a la Junta a aprobar una norma para regular el régimen urbanístico de los pisos turísticos, obligando a obtener licencias previa a los municipios tensionados con vigencia de cinco años, y una vez transcurridos, extinguir las licencias de viviendas de usos turísticos.

Ningún punto de sendas mociones ha salido adelante. Entre ellos, ha sido rechazado declarar la ciudad como zona tensionada; instar a la Gerencia Municipal de Urbanismo a crear una comisión técnica de inspección urbanística encargada de auditar los más de 800 cambios de uso aprobados en los últimos tres años para detectar las Viviendas de Uso Turístico (VUT) que operen de manera ilegal; y el compromiso de impulsar una moratoria para la concesión de nuevas licencias para proyectos de apartamentos turísticos en todo el territorio municipal.

Durante el debate, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha insistido en que "Málaga necesita un plan vivir, que dignifique la vivienda y que no expulse a los malagueños de la ciudad", que "es lo que está pasando en estos momentos". Ha advertido de que los datos "son demoledores, la situación es extrema: El mayor problema de Málaga es la falta de vivienda asequible".

Pérez ha exigido, por tanto, un 'Plan Vivir' e intervenir el mercado tras la expulsión de "50.000 malagueños de la ciudad por la falta de alquileres asequibles". Así, ha pedido "contundencia" ante la situación, lamentado que "mientras esté De la Torre los malagueños nos iremos de Málaga y se seguirá especulando con la ciudad".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha advertido también del problema de la vivienda y de la "jungla" en la que se ha convertido la ciudad, que "lleva la firma del alcalde, que ha permitido usos descontrolados de un bien básico como es la vivienda".

"Ahora vendrán a decir que regular el mercado de la vivienda es 'cubazuela' del norte", ha criticado y ha añadido que "sin intervención democrática hay selva y se perjudica al pueblo", por ello ha incidido en "intervenir democráticamente el mercado".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tomado brevemente la palabra para pedir "reflexión" a PSOE y Con Málaga sobre "lo que debe hacer un gobierno en esta materia, qué debe hacer y no ha hecho", ha señalado y, posteriormente, en otra intervención en el segundo turno ha insistido en que "es a lo que dedico más tiempo, al tema de la vivienda".

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha recordado que "ha sido este equipo de gobierno el que ha tomado medidas gracias a que la Junta gobernada por el PP ha puesto límite a la selva que heredamos cuando llegamos al Gobierno, porque fueron incapaces en 35 años de gobierno de imponer ninguna medida que permitiera a los ayuntamientos gestionar el uso turístico en las ciudades", ha abundado.

"Por lo tanto, para que todo el mundo lo sepa hemos sido nosotros, este equipo de gobierno, los que han implementado" medidas, ha insistido, al tiempo que, por otro lado, ha criticado la ley de vivienda del Ejecutivo central, que "ha convertido en insostenible el mercado, son ustedes los responsables, han convertido el problema de la vivienda en estructural" y "la mantienen --la ley-- porque tienen que contentar a los grupos de izquierdas, que lo que quieren es la expropiación".

La portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha criticado la gestión en materia de vivienda y los 40 años de bipartidismo, lamentado, además, "la corrupción alrededor del PSOE".

"Son PP y PSOE los que tiene que arreglar todo este desaguisado", ha sostenido y ha añadido que "el problema es también que no llegamos a final de mes" por la inflación y eso "afecta al acceso a la vivienda". "El Gobierno asfixia cada día más a los trabajadores, a la clase media" y ha advertido, asimismo, que "el mayor especulador en materia de vivienda es el Estado, se han forrado a costa de los españoles".

En segundo turno, el portavoz municipal del PSOE ha insistido en el "drama habitacional" que hay en Málaga, que es "innegable", pidiendo, por tanto, declarar zona tensionada. "Los malagueños necesitan respuesta y menos soberbia. O cambiamos el modelo o intervenimos el mercado o los malagueños se tendrán que ir", ha añadido. Por su parte, Sguiglia ha incidido en que "ya está bien de que se forren a costa de la precariedad y malvivir de nuestra gente".

Por último, el concejal delegado de Vivienda, Francisco Pomares, ha señalado que en la moción del PSOE "solo leo Collboni --alcalde de Barcelona" y "qué tiempos aquellos en los que Pérez admiraba a Abel Caballero --regidor de Vigo--". "Qué pronto los socialistas venden a aquellos que fueron sus referentes... prefiero ese modelo socialista, me fío más que de los engaños del señor Sánchez".

"La única receta en esto de la vivienda es muy clara, es lo que se hace en Málaga o en Vigo, en Andalucía o en Castilla-La Mancha, más vivienda, más rápida y a precios asequibles", ha concluido.