Pleno de Málaga reclama al Gobierno que restituya la normalidad en Ceuta y ejerza su competencia de seguridad

Imagen de archivo de la concentración en Málaga en apoyo al pueblo de Ceuta el 2 de septiembre. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves manifestar su apoyo y solidaridad a la ciudadanía y a las instituciones de Ceuta y Melilla tras la llegada masiva de migrantes el pasado julio y refrendar la soberanía española de ambas ciudades; al tiempo que ha acordado por mayoría instar al Gobierno a que ejerza "con firmeza sus competencias" en materia de seguridad y control fronterizo y le reclama que se restituya cuanto antes la normalidad.

La Corporación municipal ha comenzado esta sesión plenaria con un minuto de silencio en memoria del joven de 20 años asesinado el pasado viernes en la capital malagueña "por uno de esos grupos de indeseables", ha dicho el alcalde, Francisco de la Torre, que se confundieron; unos hechos por los que hay tres detenidos en prisión provisional.

Así, tras el debate, el Pleno ha rechazado una moción de Vox sobre Ceuta, pero ha aprobado la presentada por el equipo de gobierno del PP y en concreto ha dado el visto bueno por mayoría pedir al Ejecutivo que ejerza esas competencias dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de todos los medios necesarios "para garantizar la integridad territorial y la convivencia ciudadana", y que se impulse la "recuperación económica y anímica" de los ceutíes; así como para evitar que "vuelva a producirse una invasión similar".

También ha salido por mayoría el punto en el que se pide al Gobierno que ejecute las obras necesarias para ampliar y prolongar el espigón del Tarajal para contener nuevas entradas e insta al Gobierno de España --en contra PSOE y Con Málaga-- a esclarecer por qué no atendió los avisos y advertencias previas, entre otros del propio presidente de Ceuta.

Además, se han aprobado otros puntos incluidos, tras enmiendas de adición de Con Málaga, como el rechazar desde el Ayuntamiento "cualquier manifestación racista, xenófoba o de odio contra las personas migrantes, así como las asociaciones colectivas entre inmigración y delincuencia". Al mismo tiempo, se defiende que los problemas concretos de seguridad y convivencia "sean abordados con objetividad, transparencia y respeto a la legalidad".

Se muestra la disposición a colaborar con la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España "ante necesidades humanitarias", siempre dentro de las competencias municipales, y manifiestan rechazo "rotundo, firme e incondicional hacia todo acto de violencia, agresión, amenaza o intimidación", porque "la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática".

El pleno ha contado con la presencia de un grupo de ceutíes y con la intervención de dos de ellas, Marieta Migoya y Montse Blanco, que han pedido "escuchar a Ceuta" porque "necesita ayuda" ante la "presión extraordinaria" sobre los servicios públicos, la protección de menores, la atención humanitaria y el conjunto de la ciudad. "Ayúdenla a seguir siendo esa ciudad de convivencia", han dicho.

"Ceuta es una ciudad pequeña que se enfrenta a una situación que desborda completamente su capacidad de respuesta. Es una olla a presión hirviendo, una ciudad castigada por todos lados", han asegurado, al tiempo que han destacado que: "Nos duele el dolor de los demás, de mujeres, de hombres, de niños, de menores que necesitan atención ante esta situación tan sobrevenida para todos".

Por eso han considerado que no necesitan "que nadie venga a explicarnos que hay que defender la convivencia, porque en Ceuta la convivencia se defiende todos los días" y han apelado a ayudas que van, según una de las ponentes, desde un programa de colaboración para la dinamización turística y comercial hasta canalizar donaciones solidarias para apoyar a los pequeños comercios y familias en situación de precariedad económica.

La portavoz del equipo de gobierno, Carmen Casero, ha lamentado que el Ejecutivo haya "ignorado desde el primer minuto" a los ceutíes; "los ha menospreciado" y ha señalado que tardaron 26 días "nada menos" en nombrar a un mando único, criticando ese "el mando único de Mortadelo y Filemón" que, ha dicho, ha servido para que el ministro Torres se enfrente a la ministra Rego", mientras que "los niños están en las playas de Ceuta sin ninguna atención".

"El Gobierno debe defender la seguridad nacional, debe defender nuestro territorio y debe defenderlo de manera cierta y con hechos", ha señalado la edil del PP, quien ha lamentado que por parte del PSOE "no haya ni un ápice de autocrítica" sobre la gestión.

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha sostenido la soberanía de la ciudad autónoma frente a manifestaciones de ministro marroquíes y ha criticado "el abandono por parte del Gobierno" que durante dos meses los han dejado "prácticamente tirados" y ha incidido en que "se trata de una invasión organizada y un acto de guerra híbrido".

Con Málaga, su portavoz Nicolás Sguiglia, ha dado un "abrazo de solidaridad fraternal" a los ceutíes y ha considerado que "lo sensato es que a los muy pocos días de lo que ocurría en Ceuta se hubiera convocado una conferencia sectorial extraordinaria, con la participación del Gobierno central y con la presencia de las comunidades autónomas, la FEMP y evidentemente la UE", para poner sobre la mesa una serie de recursos para atender "la crisis migratoria, humanitaria y social".

"La pregunta es, ¿Por qué tiene que estar 'pagando', entre comillas, Ceuta la incapacidad y la ineficiencia administrativa de las distintas administraciones del Estado?", ha dicho Sguiglia, quien ha considerado que el Gobierno central "no actuó con la eficiencia y la celeridad que correspondía", tampoco en cuanto a los menores; pero ha cuestionado también "qué recursos ha puesto el señor Juanma Moreno u otros presidentes de comunidades autónomas a disposición de la gente de Ceuta para intentar descomprimir la situación".

Sguiglia ha lamentado que se hable de invasión y ha considerado que con eso "automáticamente se procede a un proceso de deshumanización de estas personas" y lleva a "dinámicas de violencia, de islamofobia". Además, ha preguntado si "la actitud más patriota es desgastar al Gobierno" ante esta situación o es mejor "analizar la gravedad". "Yo me inclino por lo segundo", ha dicho.

La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha expresado la solidaridad del grupo con el pueblo de Ceuta, "que atraviesa una situación que está afectando profundamente a la vida de sus vecinos, así como con las personas migrantes que están pasando también por unas circunstancias difíciles y no digamos ya con las familias de las 141 personas fallecidas".

Ha considerado que el "impacto humanitario, de seguridad y de convivencia sin precedentes exige unidad, responsabilidad y cooperación leal" y que Ceuta "debe ser el centro de todas las decisiones", punto en el que ha destacado que el Gobierno "está desplegando una respuesta, reforzando la seguridad, ampliando los recursos sanitarios y educativos, humanitarios y creando nuevas infraestructuras".

"La solidaridad con nuestros compatriotas ceutíes se demuestra trabajando y colaborando, no poniendo obstáculos para cumplir la ley o reclamando medidas populistas a sabiendas de que no son legales y que solo aumentan el descontento de una población lógicamente sobrepasada que demasiado está aguantando", ha dicho.

Ha recordado las personas ucranianas acogidas, muchas menores, y se ha preguntado "por qué si son rubios son niños y si son de piel más oscura son menas". "La crispación no ayuda a Ceuta y mucho menos la utilización partidista", ha incidido, abogando por "más meter el hombro en el varal y menos palos en las ruedas".