El Pleno rechaza reprobar al presidente de la Diputación de Málaga por la gestión del museo taurino

El Pleno de la Diputación de Málaga ha rechazado la moción presentada por el PSOE para reprobar al presidente de la institución, Francisco Salado, y a los diputados responsables, por la gestión del Centro de Arte de la Tauromaquia, más conocido como museo taurino, ubicado en el edificio de la Plaza del Siglo y por la "connivencia" con el empresario responsable de la colección, Juan Barco.

La moción ha contado con los votos en contra del PP y de Ciudadanos y a favor del resto de los grupos con representación en la institución provincial --PSOE, IU Para la Gente, Málaga Ahora y el diputado del grupo mixto--. Así, la portavoz socialista, Antonia García, ha relatado lo que ha sucedido con este inmueble propiedad de la Diputación estos años y ha incidido en que el "gran proyecto estrella ha sido un desastre".

García ha recordado que Barco estuvo "meses de okupa" en el inmueble e incluso "llegó a acuerdos con terceros para la gestión del restaurante y la tienda de souvenirs" pese a estar prohibido, lamentando que tampoco ha abonado el IBI, el agua o la luz. También ha apuntado que en 2017 el pleno aprobó rescindir el contrato por incumplimientos del empresario y se instó al equipo de gobierno al desalojo forzoso del mismo. Precisamente, el pasado 8 de mayo, cuando se iba a proceder al desahucio, este se paralizó por la presentación de un recurso por parte de Juan Barco.

El diputado provincial de Cultura, Víctor González, ha acusado a los socialistas de "chapotear en la charca de nuevo", recordando al exportavoz del PSOE en la institución Francisco Conejo, "un antitaurino a medio gas al que echo de menos y que ahora en el Parlamento se ha convertido en un talibán taurino absoluto".

González ha reiterado que la institución "no puede tirarse a la piscina sin red", agregando que de esto "Conejo sabe mucho"; sino "respetar sí o sí la hoja de ruta jurídica existente". En este punto, ha manifestado que querría presentar una enmienda de sustitución de la moción del PSOE para reprobar a esta formación por su "deslealtad y demagogia".

Por su parte, la diputada y portavoz de Cs, Teresa Pardo, ha acusado al PSOE de buscar, con esta moción, "un titular a días de las elecciones del 26 de mayo". Así, ha recordado que su partido fue el que presentó iniciativas para dar claridad a la situación de este museo taurino y ha incidido en que la formación naranja "no va a remolque de titulares nunca sino de informes".

"Compartimos el malestar y la frustración generada en este espacio y nos vamos con mal sabor de boca de no haber revertido esta situación tras cuatro años", ha incidido Pardo, quien también ha criticado que el PSOE hable de connivencia "algo que roza la prevaricación" y que no haya llevado este asunto ante la justicia si cree que hay irregularidades.

"Aquí el PSOE, con Conejo a la cabeza, se dio golpes en el pecho diciendo que iba a ir al ministerio fiscal por una presunta irregularidad y jamás fue; el señor Conejo se queda a medias", ha manifestado.

La portavoz de IU, Teresa Sánchez, ha criticado que el equipo de gobierno se escude ahora en informes técnicos "pero no se acordaron cuando en 2015 le regalaron el edificio al empresario, porque no había contrato ni nada". En este punto, ha defendido la reprobación, incidiendo en que es una petición "política porque desde el minuto cero el PP no cumplió con la legalidad".

"Barco ha hecho lo que le ha dado la gana, se le buscó para hacer un museo, sin contrato, sin aval, sin canon, sin pagar el IBI, ni la luz y se le fue consintiendo tanto que quiere seguir teniendo esa posición de dominio", ha asegurado, espetando a Pardo que se trata "de una cuestión política que usted ha estado consintiendo en estos cuatro años" como socios de investidura del PP.

OTRAS MOCIONES

El Pleno de la Diputación de Málaga, por otro lado, ha aprobado instar al Gobierno central a que actúe "desde la responsabilidad" y preste la atención que merecen los vecinos de los municipios afectados por las inundaciones del pasado mes de octubre y que fueron declarados como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil --anterior zona catastrófica--. La moción, del PP, ha salido adelante por unanimidad.

También se han aprobado con los votos a favor de todos los partidos la moción del PSOE sobre el proyecto DUSI Caminito del Rey, la de IU Para la Gente en defensa de la autonomía local y de apuesta por la reducción del consumo del plástico y el reciclaje; de Cs sobre entornos inteligentes de desarrollo industrial y otra para aumentar la colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Se ha aprobado con 15 votos a favor, nueve votos en contra y siete abstenciones la moción de los 'populares' para que el Gobierno modifique las condiciones del pliego sobre los viajes del Imserso y por unanimidad la instalación de fibra óptica para luchar contra la despoblación. Asimismo ha salido adelante una socialista sobre el impulso del Servicio Provincial de la Mujer en el Palacio de Valdeflores de Málaga capital.

Intenso ha sido el debate de una moción sobre vivienda, presentada por Málaga Ahora, cuya portavoz, Rosa Galindo, ha criticado que no se haya hecho nada en materia de vivienda social en este mandato. Del texto, con once puntos, han salido adelante, entre otros, que la Diputación hará un inventario de inmuebles de su propiedad susceptibles de pasar a formar parte de su parque de viviendas y que se constituirá uno para alquiler social para afectados por desahucios o por violencia de género, además de renovar el contrato para continuar con el servicio de la Oficina de Intermediación Hipotecaria.

No se ha debatido una moción del PSOE para pedir la comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en contratos aprobada en pleno ya que, según ha precisado el presidente de la Diputación, se presentó fuera de plazo.

En el apartado de ruegos de este último pleno ordinario del mandato, Cs ha solicitado la comparecencia de la diputada de Recursos Humanos, Pilar Fernández Figares, sobre cuándo se va a implantar el sistema de control de los accesos, quien ha incidido en que se lleva meses trabajando en él y ha aclarado que no es para los políticos sino para proteger la información de la institución y a sus trabajadores, después de las críticas de los partidos de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora e IU) sobre los algo más de 300.000 euros destinado a implantar estas medidas.

"No es proteger al presidente sino al edificio, como cualquier otro público y que además tiene muchas entradas", ha aclarado la diputada 'popular', quien ha agregado que cuenta con todos los informes favorables de bomberos, de prevención de riesgos, etcétera. "No hemos llegado a tiempo y es una pena pero se va a implantar".

Por otro lado, Sánchez (IU) ha preguntado sobre la aprobación del convenio de la Diputación, indicando Fernández Fígares que habrá una mesa general de negociación con los sindicatos y se continuará la senda de diálogo como hasta ahora, buscando "el mecanismo legal" para aprobar dicho convenio. "Los primeros que queremos que salga somos nosotros que también hemos trabajado duramente para que se aprobara por unanimidad", ha incidido.

Al respecto, el presidente de la Diputación ha indicado que esperan que estén todos los informes que faltan en esta misma semana para realizar un pleno extraordinario este viernes, último día antes de que el Gobierno provincial quede en funciones.

Ante las críticas por el día escogido, Salado ha espetado que los diputados con dedicación exclusiva deben estar desde las ocho de la mañana en la institución provincial: "Quien quiera venir que venga y el que no, que no venga pero nosotros trabajamos hasta el último momento y si llegan los informes habrá pleno extraordinario".