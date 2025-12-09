La Policía Local de Málaga tramita 46 denuncias en materia de control de ruidos y convivencia ciudadana en una semana

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de 46 denuncias, tanto a establecimientos (2) como a personas (44), por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público.

Así se recoge de las estadísticas comprendidas entre el lunes, 1 de diciembre, desde las 07.00 horas, y las 07.00 horas de este pasado lunes, día 8. Los agentes han desarrollado en este periodo un total de 161 intervenciones en la zona del centro histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que 46 acabaron en denuncia, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En paralelo, en el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 51 actuaciones que se han saldado con una denuncia por carecer o negar el acceso al libro de hojas de reclamaciones. Además, se han realizado 26 actuaciones de vigilancia para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización.

En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, han sido denunciadas un total de siete personas en la última semana: dos por cantar o proferir gritos en la vía pública (una en Marques de Larios y otra en Molina Lario), tres por incumplimientos relacionados con la realización de actividades en el domicilio que impiden el descanso ajeno, una por producir molestias con equipos de reproducción sonora trascendiendo notablemente al exterior y una por realizar obras o trabajos de construcción entre las 22.00 y las 08.00 horas sin autorización.

CONVIVENCIA CIUDADANA

En relación con el control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 37 denuncias.

Entre ellas, destacan las 15 contabilizadas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas, así como las 20 por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública. Además, también constan una por realizar la actividad de aparcamiento en espacio público sin autorización y otra por explosionar artículos pirotécnicos en la vía pública sin autorización.

Las 15 denuncias por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas se han producido en las calles y plazas: Subida a la Coracha (14) y Constitución (1).

En cuanto a las 20 denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Andrés Pérez (4), Bolsa (1), Cañuelo de San Bernardo (1), Cofradías (1), Granada (2), Lazcana (1), Nosquera (2), Pedro de Toledo (2), Teatro (1), Tomás de Cózar (1), Vendeja (1), Madre de Dios (1) y Mariblanca (2).

En relación a las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han desarrollado 39 intervenciones, que han dado lugar a dos denuncias por sendas infracciones detectadas por motivos relativos a diferentes ordenanzas: una por carecer de licencia de apertura, autorización municipal o declaración responsable; y una por suministrar bebidas alcohólicas entre las 22.00 y las 08.00 horas por establecimiento no autorizado al consumo.

Por otro lado, han realizado ocho seguimientos de decreto y se han notificado nueve decretos. En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 73 actuaciones complementarias en materia de seguridad mediante el control y vigilancia de salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas.

Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros (las catalogadas como leves) y los 300.000 euros (muy graves). Respecto a las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros.

VÍA PÚBLICA

Por otro lado, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo un total de 21 actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización. En cuanto a su distribución, se han registrado en los distritos Centro (6), Ciudad Jardín (1), Carretera de Cádiz (12) y Teatinos (2).

En el distrito Centro se han producido en Cánovas del Castillo (1), Farola (1), Reding (1), Don Cristian (1), Mármoles (1) y Doctor Gálvez Ginachero (1); mientras en Ciudad Jardín ha sido en Fray Luis de León (1).

Por su parte, en Carretera de Cádiz se han registrado en Juan Sebastián Bach (1), Haydn (1), Alcalde José María Corona (1), Mozart (3), Realenga de San Luis (2), Vivaldi (1), Wagner (1), Joaquín Rodrigo (1) y Fernán Núñez (1). De igual modo, en Teatinos constan en Plutarco (1) y Margarita Xirgú (1).