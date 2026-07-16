La Policía Nacional de Málaga recibe un refuerzo de 282 agentes en prácticas y 98 por concurso para la Operación Verano

Grupo de refuerzo de la Policía Nacional en Málaga dentro de la Operación Verano 2026 - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha destinado un refuerzo de 282 agentes en prácticas de la Policía Nacional en Málaga para los meses de julio y agosto además de otros 98 agentes que se acaban de incorporar a la plantilla por concurso.

Así lo ha explicado este jueves el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, quien ha dado la bienvenida a los policías en prácticas en un acto celebrado en la Comisaría Provincial junto con el Comisario principal Jefe Provincial, Roberto Rodríguez. Salas ha subrayado que estos refuerzos se dirigen a todas las comisarías de la provincia y a todos los departamentos, con especial incidencia en Seguridad Ciudadana y Ciberdelincuencia.

De los 282 policías que se incorporan, la capital recibe a 109, Marbella a 54, Torremolinos-Benalmádena a 40, Fuengirola a 25, Estepona a 20, Vélez-Málaga a 13, Ronda a once y Antequera a diez. Junto a estos hay que recordar que la Guardia Civil también ha recibido a otros 127 nuevos agentes, lo que lleva a un total de 409 miembros de refuerzo de las FCSE en toda la provincia.

Salas ha señalado que "con este refuerzo se incrementa el número de personal uniformado en funciones policiales preventivas y se facilita su presencia en zonas de alta concentración turística, como por ejemplo la Costa del Sol".

"Estos refuerzos", ha subrayado, "se dirigen a todos los departamentos, pero sobre todo a Seguridad Ciudadana y Ciberdelincuencia, dos instancias que adquieren aún mayor relevancia en esta época del año".

La Operación Verano 2026 supone un refuerzo en la plantilla de la Policía Nacional con el que se complementan las medidas contempladas en el Plan Turismo Seguro para prevenir la comisión de hechos delictivos de los que puedan ser víctimas los ciudadanos nacionales y extranjeros en sus desplazamientos y estancias en los diferentes enclaves de atractivo turístico de la provincia de Málaga.

El subdelegado del Gobierno ha recordado también que la Guardia Civil trabaja en este Plan en las localidades de su competencia y que este verano cuenta con un refuerzo de 127 agentes desplegados por las cinco compañías de la provincia.

De esta forma se potencian las labores de prevención delictiva y se aceleran las investigaciones de las unidades de Policía Judicial, además de facilitar los trámites en las oficinas de denuncia acortando tiempos de espera e incrementando los niveles de atención ciudadana.

El Plan Turismo Seguro también potencia el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), que está dirigido a atender al turista extranjero que durante su estancia haya vivido una situación que requiera intervención o apoyo policial. Estos equipos facilitan la asistencia al turista en su propio idioma y la comunicación que precisen con consulados, embajadas y países de origen.

Salas ha subrayado que "uno de los objetivos prioritarios de la Operación Verano 2026 es reforzar la prevención frente a determinados ilícitos penales contra la propiedad, como los robos en el interior de viviendas ante la posibilidad de que se vean incrementados por las singularidades de los movimientos turísticos y el previsible aumento del período de estancia en segundas residencias u otros lugares de destino".

"También adquiere relevancia especial en estas fechas", afirma Salas, "la lucha contra la ciberdelincuencia y los fraudes y delitos informáticos ante el incremento de las actividades intrusivas y los fraudes informáticos, ya que crece el número de denuncias sobre estafas y delitos en la red como consecuencia del incremento que se produce en la reserva de alojamientos y paquetes de viajes".

Un año más se mantiene la aplicación de seguridad 'Alercops' para mejorar la información y la asistencia al turista, lo que permite una interacción rápida y eficaz con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante situaciones de riesgo en todo el territorio nacional.

El subdelegado del Gobierno ha felicitado a los nuevos agentes y espera que puedan realizar su trabajo "con esfuerzo, abnegación y profesionalidad buscando servir al ciudadano y procurando su bienestar durante las vacaciones".