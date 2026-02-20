PP achaca el aumento de criminalidad en la provincia de Málaga a la "inacción" de Marlaska para reforzar la seguridad

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona. - PP MÁLAGA

MÁLAGA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado que el Gobierno de España reconoce en el informe anual del Ministerio del Interior un nuevo aumento del 2% de la criminalidad en Málaga en 2025, el doble que la media nacional situada en el 0,8%, y ha achacado este nuevo alza a "la inacción de Marlaska para reforzar la seguridad en la provincia".

Ante ello, ha puesto el foco en los principales municipios "donde el Ejecutivo tiene bloqueadas infraestructuras en materia de seguridad" desde la llegada de Sánchez a La Moncloa como ocurre con Antequera y Alhaurín de la Torre.

"Estamos ante municipios donde el aumento de la criminalidad ha llegado a superar el 20% en solo un año. Estas cifras no hacen más que confirmar la dejadez y el abandono que promueve el ministro del Interior en la provincia", ha subrayado.

De esta forma, en Antequera los delitos han repuntado un 20,8% entre enero y diciembre del pasado año, "unos números que agudizan la necesidad de un nuevo cuartel de la Guardia Civil cuyo proyecto lleva años paralizado", al igual que ocurre con Alhaurín de la Torre, donde la criminalidad se ha disparado un 16,5%.

Además, el dirigente 'popular' ha alzado la voz para reclamar "que no se sigan repitiendo imágenes como las de los últimos días en la Costa del Sol", concretamente en Mijas, a raíz de una serie de atracos con arma blanca que se han producido en un municipio "donde no hay ni cuartel de la Guardia Civil ni instalaciones de Policía Nacional".

"Los malagueños, ante casos como estos, tenemos la sensación de estar desprotegidos frente a los malhechores por la incapacidad del Gobierno para ejecutar un plan que frene este auge de la criminalidad desde hace años. Necesitamos más de 700 efectivos policiales para preservar la seguridad de nuestros vecinos y no los 14 con los que reforzaron las plantillas el pasado periodo estival", ha recalcado.

Por ello, Carmona ha exigido al Gobierno que atienda a los nuevos modelos delictivos en el eje mediterráneo andaluz, "que hacen que ahora no solo veamos narcolanchas en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, sino también en el litoral de la Axarquía".

De esta forma, y en contraposición, ha recordado que "el mismo Marlaska también ha sido el responsable del desmantelamiento de la unidad de la Guardia Civil OCON-Sur sin saber por qué" y ha exigido la recuperación de esta unidad de élite en la lucha contra el narcotráfico.

Por tanto, Carmona ha instado a Sánchez y a Marlaska "a frenar esta escalada de la violencia que está poniendo en riesgo el estado de bienestar que siempre ha reinado en la provincia de Málaga".