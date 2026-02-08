PP acusa al Gobierno de "tapar deterioro" de red ferroviaria de Málaga "con limitación de velocidad cada 2,7 kilómetros"

Archivo - El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés en una imagen de archivo - PP - Archivo

MÁLAGA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP malagueño Mario Cortés ha criticado este domingo que la red ferroviaria de la provincia "acumula ya 56 limitaciones temporales de velocidad (LTV), una cifra que sitúa a Málaga como la segunda de España con más restricciones por kilómetro, con una cada 2,7 kilómetros, solo por detrás de Asturias; y en el séptimo puesto a nivel nacional en términos generales".

Así lo ha señalado Cortés en un comunicado, en el que precisa que estos datos, "recogidos en un documento de LTV de la red convencional de Adif relativos a la quinta semana de enero de 2026, evidencian que el Gobierno de Sánchez ha convertido las limitaciones de velocidad en un parche permanente para ocultar su incapacidad de gestionar y mantener la red ferroviaria".

En este sentido, el diputado nacional ha subrayado que "estas restricciones no son inocuas", ya que "provocan retrasos estructurales, pérdida de fiabilidad del servicio y una merma evidente de la seguridad, que se suman a las cancelaciones, vibraciones, roturas de catenarias, descarrilamientos y fallos reiterados en la infraestructura y en los trenes, así como a la ausencia de información y una atención a los pasajeros cada vez más deficiente".

Así, Cortés ha informado de que el grupo 'popular' en el Congreso ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España ante "el uso masivo y prolongado de estas limitaciones temporales de velocidad en la red ferroviaria de la provincia", marco en el que ha alertado de que esta práctica evidencia "el abandono inversor, la falta de mantenimiento y el deterioro de la seguridad de nuestro sistema ferroviario".

En este sentido, ha recordado que la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el grupo 'popular', "fue incorporada para poner fin a esta deriva, obligando al Gobierno a actuar con transparencia, a corregir las incidencias acumuladas y a garantizar la seguridad del sistema ferroviario mediante inversiones y mantenimiento adecuados". "Nada de eso se está cumpliendo", ha insistido Cortés.

También ha añadido que en las últimas semanas "la acumulación de accidentes graves, desprendimientos, avisos técnicos ignorados, cambios de velocidad contradictorios y la opacidad en los datos reales ha generado una profunda conmoción social en Málaga, confirmando que el Ejecutivo prefiere reducir velocidades antes que asumir su responsabilidad y actuar sobre las causas reales del deterioro".

Por ello, Cortés ha exigido al Gobierno de Sánchez y Puente que informe "con total transparencia" sobre "cuántas limitaciones temporales de velocidad están actualmente vigentes en la red ferroviaria de la provincia de Málaga, su ubicación exacta, la velocidad restringida y la velocidad nominal previa, así como la fecha de implantación y las causas técnicas concretas que justifican cada una de ellas".

También el diputado 'popular' malagueño reclama conocer si "estas limitaciones responden a incidencias graves en la infraestructura ferroviaria --vía, plataforma, taludes, estructuras, electrificación, señalización, comunicaciones u otras-- y cuál es el diagnóstico técnico que avala su mantenimiento en el tiempo".

"Málaga es una provincia pujante que lidera el crecimiento poblacional en Andalucía y en España, y no puede seguir siendo castigada por la falta de inversiones y la mala gestión del Gobierno. Cada limitación de velocidad es una prueba más del abandono del ferrocarril y de un modelo que antepone el maquillaje de los datos a la seguridad de los pasajeros", ha concluido Cortés.