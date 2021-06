PP en Ayuntamiento de Málaga pide al Gobierno estudiar fórmula para favorecer que extranjeros vengan a teletrabajar

MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en relación con los extranjeros extracomunitarios que quieran venir a España a teletrabajar.

En concreto, los 'populares' en la moción proponen que el Consistorio pida al Gobierno que estudie la fórmula para favorecer que los ciudadanos extracomunitarios que quieren venir a España a teletrabajar y cuyas empresas están radicadas fuera de la Unión Europea, puedan tramitar un visado de trabajo por cuenta ajena, con seguridad jurídica plena tanto para ellos como para el país.

También piden que se flexibilicen los requisitos para aquellos extracomunitarios que solicitan visado de trabajo por cuenta propia. Todo ello, "bajo la premisa de que la atracción de talento y de nómadas digitales a nuestro país es una buena fórmula para contribuir a la necesaria reactivación económica tras la pandemia de la COVID-19".

El PP en la moción recuerda que en febrero el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, puso en marcha la campaña 'Málaga WorkBay' para atraer teletrabajadores a la ciudad. La iniciativa forma parte de las acciones del Consistorio para contribuir a la reactivación económica y es fruto del nuevo paradigma ocasionado por la pandemia.

'Málaga WorkBay' "persigue, por tanto, reactivar la economía local al mismo tiempo que fomenta la atracción y retención de talento y de inversión productiva". Así, se les ofrecen datos "que soportan la idea de que Málaga es la mejor ciudad para invertir, trabajar y vivir".

Hasta la fecha, la web ha registrado 35.892 visitas en total, de 10.955 usuarios diferentes procedentes fundamentalmente de España, Alemania, Países Bajos y Argentina. Además, se han atendido por la Oficina del Inversor, promotora de esta iniciativa, más de medio millar de consultas de diversa índole de teletrabajadores que solicitan más información sobre la ciudad o preguntan algunas dudas.

De igual modo, según la moción, "se está trabajando en crear comunidades de teletrabajadores en Málaga, de forma que podamos identificar a estos profesionales y generar espacios de comunicación y de cooperación comunes que posicionen a Málaga como uno de los mejores lugares para teletrabajar".

"El trabajo desarrollado en estos meses de forma prácticamente pionera en España en materia de atracción de teletrabajadores nos ha permitido descubrir algunas fallas que, de ser solucionadas, harían posible atraer a trabajadores de destinos que no pertenecen a la Unión Europea, como Estados Unidos o Reino Unido, que hoy por hoy no encuentran facilidades para venir a trabajar", han precisado.

En este sentido, han explicado que los profesionales extracomunitarios cuyas empresas establecidas en Estados Unidos o en Reino Unido, por ejemplo, les permiten venirse a España a teletrabajar, deben solicitar un visado de trabajo por cuenta ajena ante el consulado de España en su ciudad.

"El problema radica en que estos visados no se están concediendo, con el argumento de que el trabajador mantiene una relación laboral con una empresa que no está radicada en España. En muchos de los casos, se les anima a solicitar visado de trabajo por cuenta propia, pero eso les obligaría a modificar la relación laboral que tienen con sus empresas y, por tanto, no parece viable ni lógico", han detallado.

Han agregado, de igual modo, que tampoco lo tienen demasiado fácil los extracomunitarios que quieren solicitar un visado para trabajar por cuenta propia para trabajar en remoto desde España, "ya que la mayoría de las Oficinas de Extranjería de nuestro país rechazan las solicitudes en las que los clientes no se encuentren en España, realizando requerimientos muy complicados de cumplir; por ejemplo, les piden contrato de arrendamiento de local, licencias, permisos, contratos mercantiles con empresas españolas, etcétera".

Ello cuando "el perfil de los solicitantes es radicalmente distinto ya que se trata normalmente de nómadas digitales que por su alta cualificación pueden desde un ordenador portátil y desde su vivienda, trabajar para clientes de todo el mundo".

Así, desde el PP en el Ayuntamiento creen que "apostar por el teletrabajo es necesario especialmente en estos tiempos en los que cualquier iniciativa es poca para la reactivación económica", además de que "los teletrabajadores en muchas ocasiones ejercen un efecto imán para sus empresas, ya que éstas, pueden decidir fijar una sede en una localización geográfica por la presencia de sus trabajadores".

Por otra parte, han incidido en que "esta estrategia ha permitido que sectores muy perjudicados por la crisis sanitaria, como son el hotelero y el de las viviendas con fines turísticos se adapten a los modelos de co-living y coworking, infraestructura básica para que los teletrabajadores puedan instalarse en una ciudad o territorio".

"Sería de gran ayuda, por tanto, que el Gobierno pueda estudiar la viabilidad jurídica de implantar un mecanismo que permita a los trabajadores extracomunitarios venir a España a teletrabajar, pese a que la relación laboral la mantengan con una empresa radicada fuera de nuestro país", han destacado.

A juicio de los 'populares', "se trataría así de permitir que mercados como el americano y el británico puedan acceder a nuestro país como destino de teletrabajo siempre que se cumpliesen una serie de requisitos que debería determinar el Gobierno y ofrezcan las garantías necesarias para que estas personas solo puedan permanecer en nuestro país en tanto estén teletrabajando".

"Superar los obstáculos burocráticos a los que hemos hecho referencia sería positivo no solo para Málaga sino para cualquier otra ciudad española que quiera aplicar políticas de atracción de teletrabajadores, positivas en este nuevo paradigma que ha salido a la luz a raíz de la pandemia", han concluido.