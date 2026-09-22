PP en Ayuntamiento de Málaga pide al Gobierno más medios para gestionar el IMV y la vinculación real a inserción laboral

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MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga presentará en el pleno de este jueves una moción en la piden que el Consistorio inste al Gobierno de España a establecer "una asignación presupuestaria específica" para las entidades locales que sufragan la gestión técnica del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y evitar "colapsos"; así como impulsar la vinculación "efectiva y obligatoria" de la prestación a la inserción laboral y la formación para una inclusión social "real".

La moción, consultada por Europa Press, señala que según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a julio de 2026, esta prestación llega en España a 879.225 hogares, en los que viven 2.682.646 personas. En el caso de la provincia, llega a 111.199 personas en 37.922 hogares, con una inversión mensual que supera los 21 millones de euros.

Al respecto, los 'populares' señalan que "si bien el Gobierno presenta estas cifras como un avance en la cobertura de colectivos vulnerables y en la lucha contra la pobreza infantil --con 25.545 familias malagueñas percibiendo el complemento de ayuda a la infancia--, un análisis de la realidad del sistema revela el fracaso sociolaboral del mismo".

Así, el PP indica en el documento que "el verdadero indicador de inclusión debería ser la reducción progresiva del número de perceptores gracias a su incorporación al mercado de trabajo".

Según señalan, el IMV se configuró "como un derecho subjetivo para garantizar un nivel mínimo de ingresos en situaciones de vulnerabilidad y, aunque el objetivo de la norma es permitir su compatibilidad con los ingresos del trabajo, tanto por cuenta ajena como propia, preocupa seriamente el impacto real de esta medida".

"La falta de un acompañamiento efectivo ha convertido la prestación, en muchos casos, en una herramienta que perpetúa las situaciones de exclusión", ha incidido en la moción, en la que el PP considera que "para lograr una inclusión real no basta con legislar la compatibilidad económica, sino que es imprescindible condicionar o vincular la concesión a compromisos concretos de formación e inserción laboral".

Por eso apuntan a una "deficiencia en el diseño", a lo que se suma "la sobrecarga" que han asumido las entidades locales y las del Tercer Sector; punto en el que han precisado que desde 2020, el Ayuntamiento de Málaga "presta un servicio continuo de orientación, tramitación y atención a requerimientos sin recibir financiación alguna".

Desde el PP han lamentado que la emisión y renovación de los certificados necesarios para mantener la prestación "implica un volumen de trabajo inasumible" y han detallado que solo el pasado año, los Servicios Sociales elaboraron 2.104 certificados anuales --1.105 iniciales y 999 renovaciones--, lo que supone un aumento del 45,3% respecto al año anterior.

Además, han cifrado el incremento acumulado entre 2021 y 2025 en el 225,2%, pasando de 647 a 2.104 certificados al año. "Este volumen de actividad requiere de una asignación presupuestaria específica que permita contratar personal técnico, garantizando así una atención adecuada y evitando el colapso en los servicios locales", han manifestado.

Asimismo, añaden que para evaluar el impacto real del incentivo al empleo es necesario conocer los datos anuales de personas perceptoras del IMV en la capital desde 2020 hasta la fecha, los datos de beneficiarios que se han incorporado efectivamente al mercado laboral desde 2022 y los programas específicos de empleabilidad que se han puesto en marcha desde dicho año.

Igualmente, consideran necesario conocer el calendario de los protocolos de coordinación entre los Servicios Sociales y el Servicio Público de Empleo, así como el grado de implicación que se exigirá a las entidades locales. En el caso de Málaga, los Servicios Sociales Comunitarios "no pueden asumir la atención de la totalidad de los beneficiarios del IMV y su actuación debe ceñirse exclusivamente a aquellas personas a las que estos servicios hayan emitido el correspondiente certificado", han asegurado.

Por todo ello, han presentado esta moción en la que el grupo 'popular' pide dicha asignación presupuestaria específica que "debe permitir la contratación de personal especializado para absorber el incremento del 225% en la carga de trabajo administrativo acumulado entre 2021 y 2025 y evitar el colapso de los Servicios Sociales Comunitarios de Málaga".

Asimismo, se pide que el Ayuntamiento de Málaga solicita al Gobierno de España la vinculación "efectiva y obligatoria" de la prestación del IMV a itinerarios de inserción laboral y formación para garantizar que "el objetivo último sea la obtención de un empleo, promoviendo así una verdadera inclusión social y una reducción de la vulnerabilidad de la ciudadanía".

En tercer lugar, se pide al Ayuntamiento que solicite al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la remisión de un informe detallado sobre la situación en Málaga capital que incluya el número anual de personas perceptoras del IMV desde 2020 hasta la fecha, el dato de beneficiarios que se han incorporado al mercado laboral de manera efectiva desde 2022 y un detalle de los programas específicos de empleabilidad puestos en marcha desde ese ejercicio.