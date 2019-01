El PP en el Ayuntamiento pide abandonar el fomento de crispación y defender neutralidad en espacios institucionales

Publicado 30/01/2019 9:58:13 CET

MÁLAGA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el pleno en relación con la responsabilidad de los grupos políticos para "abandonar el fomento de la crispación pública y defender la neutralidad de los espacios institucionales".

En concreto, en la moción que presenta el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se propone que los distintos grupos políticos que integran la Corporación local defiendan "la neutralidad" de los espacios institucionales.

Además, que se asuma "el compromiso de adoptar una actitud de responsabilidad desde sus respectivas formaciones, para hacer lo posible por alcanzar el entendimiento que permita impulsar acuerdos que redunden en beneficio de la ciudadanía y que contribuya a eliminar las tensiones y crispaciones que perjudican el normal desenvolvimiento de la acción de gobierno en un sistema democrático como el nuestro".

En la moción, el PP recuerda que estos últimos meses están siendo testigos en Andalucía "de un clima de crispación y tensión, que se ha acrecentado a raíz de la celebración de las últimas elecciones autonómicas".

Así, añaden que la legítima diversidad de opiniones y sus respectivas manifestaciones públicas, "síntoma de buena salud democrática, ha derivado en situaciones preocupantes y que deben hacernos reflexionar".

En este sentido, precisan que los discursos y el modus operandi de algunas formaciones políticas, "que parecen no encajar los resultados de las urnas, resultados tan democráticos como los que durante los pasados 37 años se han venido sucediendo sin que se haya generado con ello la crispación de la que ahora somos testigos, están alentando una serie de movilizaciones y de acciones que atentan contra la convivencia".

A juicio de los 'populares' en el Ayuntamiento, se trata de una "actitud irresponsable" el "de echar gasolina al fuego desde formaciones políticas que, por otra parte, presumen de valores como la tolerancia y el respeto".

En este punto, han puesto varios ejemplos diferentes de estos "comportamientos", que se han sucedido en los últimos días; uno de ellos, han precisado, ocurría con motivo de la sesión de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Así, han recordado que en el debate en la cámara andaluza se simultaneaba con un escrache en el exterior, como cuentan los testigos y recogen medios de comunicación en sus crónicas.

Al respecto, la moción del PP en el Ayuntamiento añade que "el apoyo público y sobre todo logístico de estas protestas, coincidiendo con la investidura del nuevo presidente y sin siquiera otorgar los 100 días que a todo nuevo gobierno se le confiere para realizar una primera valoración de su gestión, no parece de recibo por parte de un partido político".

De igual modo, han incidido, también coincidiendo con la investidura del nuevo presidente andaluz, "aparecían pintadas en la sede del Partido Popular de Vélez-Málaga: unas equis realizadas en negro sobre las ventanas, para tachar el logotipo de la formación".

"Se trata de un acto vandálico que, si bien no ha ocasionado graves daños materiales, sí que supone una llamada de atención y no debe dejar de condenarse. Igualmente, días más tarde, han aparecido pintadas ofensivas en la sede del Partido Popular en Las Lagunas, en el municipio malagueño de Mijas".

De igual modo, precisan que tampoco ayudan afirmaciones, lanzadas a nivel local, por determinados grupos políticos que "prácticamente constituyen un llamamiento a las barricadas" y "utilizan la estrategia del miedo para realizar un discurso apocalíptico contra otras formaciones y, en definitiva, sumar votantes".

"Discursos como ese, legítimos en sedes políticas, no proceden en sedes institucionales", ha afirmado al PP, asegurando, en este sentido que "ha de preservarse la neutralidad de los espacios institucionales y todos los grupos, absolutamente todos, hemos de entender que los espacios que compartimos, los espacios comunes, no nos pertenecen ni a unos ni a otros, sino a la globalidad de la ciudadanía que no entiende que estos lugares institucionales sean usados para fines partidistas".

Por todo ello, aseguran que llegado a este punto, "cabe pedir altura de miras y sería bueno por parte de quienes desde este salón de Plenos representamos a los malagueños de muy diversas ideologías, realizar un compromiso público de respeto a todas ellas como corresponde en un sistema democrático como el nuestro".

"No parece responsable contribuir desde los partidos políticos a la crispación y la tensión, sino, al contrario, tratar de crear un clima propicio que permita alcanzar acuerdos en beneficio de la ciudadanía: ese, de hecho, es el principal cometido de quienes trabajan en lo público", han incidido.