El PP critica que el Gobierno de Sánchez "baja a Málaga de la alta velocidad en España" - PP MÁLAGA

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado que el Gobierno de Sánchez ha bajado a Málaga de la alta velocidad y ha sumado un nuevo escollo al colapso de la movilidad en la provincia, marco en el que ha criticado la falta de inversión y de mantenimiento por parte del Ejecutivo socialista desde hace siete años.

Así lo ha expuesto junto al alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, durante un foro de movilidad y vivienda que la formación ha celebrado en el municipio, donde ha cuestionado "cómo vamos a esperar que el mismo Gobierno que ha dejado morir la alta velocidad contemple nuevos proyectos como el tren litoral" y ha subrayado que "había algo que creíamos que nunca iba a fallar en este país y empezó a hacerlo con asiduidad desde hace tres años; desde entonces, no hemos levantado cabeza".

"Antes había dos cosas que eran sinónimo de puntualidad: un británico y el AVE en España", ha añadido la dirigente 'popular', quien ha lamentado que a las continuas incidencias, averías, retrasos y cancelaciones, ahora se suma la seguridad del servicio ferroviario en nuestro país.

En este sentido, ha afirmado que "el 'sanchismo' pasará a la historia por muchas cosas, pero ninguna buena; también por el maltrato y el abandono a esta provincia". "Hemos llegado a la conclusión de que el Gobierno nos ha negado muchas oportunidades, nos ha menospreciado y abandonado; y lo que faltaba ya es que haya bajado a Málaga de la conexión por alta velocidad", ha incidido.

Así, Navarro ha calificado de "problema" que el sector turístico de la provincia acuse una bajada de las reservas del 40% con respecto al pasado año, lamentando que el Ejecutivo socialista cuestione estas pérdidas a las puertas de la Semana Santa.

En este punto, ha reivindicado que "a la movilidad no sólo se le puede echar imaginación, hay que echarle dinero por parte de la administración competente y un ejemplo lo tenemos en la Junta de Andalucía", destacando los 436 millones de euros destinados por el Gobierno de Juanma Moreno para la mejora de infraestructuras de movilidad en Málaga desde 2019 o los 124,4 millones de euros para optimizar la conexión con Ronda, apuntando que "esto sí es una apuesta real por mejorar la movilidad de nuestra provincia".

Así, Navarro ha reprochado al Gobierno que se negara a ejecutar el desdoblamiento del acceso a Alhaurín de la Torre desde la autovía, que ha ejecutado la Junta de Andalucía; afeando a Sánchez que, cuando llegó a la Moncloa en 2018 "lo primero que hizo fue resolver el contrato que el PP dejó adjudicado para el acceso norte al aeropuerto; una obra que, ocho años después, sigue sin ejecutarse", ha lamentado.

Además, ha criticado que el Ministerio de Transportes no haya acometido mejoras en el Cercanías de la provincia, el más rentable de España; ni haya bonificado el peaje de la Costa del Sol, el más caro del país, pese a haberlo prometido en la cumbre de Movilidad celebrada en Málaga en julio de 2024.

Por eso, ha insistido, "podemos decir que aplazar 'sine die' las mejoras en movilidad para la provincia de Málaga es el 'modus operandi' de este Gobierno", haciendo ilusión igualmente a la necesidad de implementar un tercer carril desde la zona Este hacia la capital y desde Puerto Banús hasta San Pedro Alcántara, además de acciones transitorias como carriles reversibles y unidades de respuesta rápida ante los alcances.

"Lo estamos viendo ahora también con la desconexión del AVE, donde la falta de transparencia y la incertidumbre están generando pérdidas millonarias a la economía malagueña", ha argumentado la presidenta provincial, quien ha recordado que primero anunciaron el restablecimiento el 2 de febrero, luego el 7, posteriormente el 1 de marzo y ahora el 23, pocos días antes del inicio de la Semana Santa.

La dirigente del PP, que ha puesto en valor el carácter pionero de Alhaurín de la Torre en materia de vivienda y desarrollo sostenible, ha preguntado igualmente dónde están las 200.000 viviendas que el PSOE ha prometido en campaña electoral, apuntando que ningún municipio malagueño las ha visto, ni tampoco los incentivos fiscales que anunciaron para favorecer la compra-venta y la construcción.

Al respecto, Navarro ha señalado la normativa, la fiscalidad y la financiación como los principales aspectos a tratar para mejorar el acceso a la vivienda. "En estos tres ámbitos está avanzando la Junta de Andalucía, tanto con la nueva Ley andaluza de Vivienda; como con el aval joven, del que ya se han beneficiado más de 2.000 jóvenes en la región; y también con una menor carga impositiva, pese a no tener la capacidad del Gobierno de España en materia de fiscalidad", ha argumentado.

En esta línea, ha abundado en que los ayuntamientos y la Junta siguen trabajando desarrollando nuevos suelos, permitiendo construir VPO en suelo dotacional, reduciendo trabas burocráticas y bajando impuestos. También con la Ley andaluza de Vivienda, "que nació en enero con el firme compromiso de frenar la nefasta Ley estatal, que ha disparado los precios".

En este punto, Navarro ha señalado que Sánchez y Montero recaudan más de 6.000 millones de euros al año en la provincia en impuestos estatales, "dinero que sirve para financiar proyectos en otras comunidades mientras que aquí siguen negando mejoras en movilidad, en nuestras carreteras y en la red ferroviaria, y sin construir vivienda pública".

Por último, ha subrayado la apuesta del PP de Málaga para trabajar junto a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a los problemas de los malagueños, apuntando que "lo hacemos frente a un Gobierno que no sólo resta inversiones a esta provincia, sino que también resta importancia a los problemas de los malagueños y de sus sectores productivos para justificar su abandono durante estos ocho años", ha concluido.