El PP critica que Gobierno "sigue haciendo caja" con carreteras de Málaga, donde "no invierte ni un euro en mejoras"

MÁLAGA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha lamentado este domingo "la pasividad" del Gobierno de España a la hora de ejecutar actuaciones para mejorar la movilidad en la provincia y ha criticado que "Pedro Sánchez y María Jesús Montero siguen haciendo caja con las carreteras de Málaga, donde no invierten ni un euro en mejoras ni en bonificar el peaje, pero sí instalan más radares".

Así, Carmona ha advertido de que el Ejecutivo socialista "sólo quiere a esta provincia para recaudar, pero no para invertir" y ha contrapuesto la "agilidad" de la Dirección General de Tráfico (DGT) "para ubicar nuevos controles de velocidad en Málaga, que empezarán a sancionar ya en septiembre, con la falta de ejecución de medidas para paliar el colapso de tráfico, como la creación de carriles reversibles o unidades de respuesta rápida ante los alcances".

El dirigente 'popular' ha lamentado en un comunicado que los atascos y caravanas "se producen prácticamente a diario, con episodios de auténtico colapso como los vividos en los últimos meses en la A-7 tanto en la zona Este como en la Costa del Sol" y ha preguntado al Gobierno "cuánto más piensa exprimir el bolsillo de los malagueños".

Al respecto, ha recordado que la provincia alberga "cinco de los radares que más multan de España, cuatro de ellos liderando el ranking de los diez que más recaudan".

Además, ha incidido en que "también sufrimos el peaje más caro del país, el de la Costa del Sol, donde el Gobierno recauda 30 millones de euros al año en impuestos y donde sigue sin aplicar las bonificaciones comprometidas por el Ministerio de Transportes hace más de un año y que sí llegan a otros territorios".

"El Ejecutivo sí sabe apreciar la oportunidad de los crecimientos poblacionales para recaudar más pero no para planificar obras que reviertan en la seguridad de malagueños y visitantes a corto plazo", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que el Gobierno "volverá a batir este año en Málaga un nuevo récord de recaudación en impuestos estatales, a tenor del aumento del 20% de los ingresos registrado ya en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2024, ejercicio en el que superó los 5.500 millones de euros".

El secretario general del PP malagueño ha recordado que la formación lleva meses reclamando al Ejecutivo central que destine la recaudación creciente de los radares instalados en la provincia a ejecutar el necesario tercer carril en la zona Este, desde Rincón de la Victoria hacia la capital, y entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara, así como a bonificar la autopista de la Costa del Sol, además de implementar medidas "urgentes y transitorias" para aliviar el tráfico.

"La seguridad vial no pasa sólo instalar nuevos radares en Málaga", ha insistido, en alusión a los dos nuevos controles de tráfico puestos en marcha este verano y que empezarán a sancionar ya en los próximos días. En concreto, ha detallado, "uno será de tramo se encuentra en la A-377 entre Ronda y Gaucín, mientras que el segundo se ubica en la A-7052, en la carretera que conecta Cártama con Churriana en el término municipal de Alhaurín de la Torre".