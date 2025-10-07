El PP critica "incapacidad del Gobierno para aprobar los presupuestos y ejecutar los fondos europeos"

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Cristóbal Garre ha advertido este martes de que "el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero no es de fiar" y ha criticado la "incapacidad manifiesta" del Ejecutivo "para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ejecutar los fondos europeos", que "impide planificar grandes obras e inversiones en Málaga".

"Sólo pueden vender humo", ha apostillado, al tiempo que ha destacado que el Gobierno sanchista "compensa el déficit en las cuentas, prorrogadas desde el año 2023, con una voracidad fiscal sin precedentes".

Ha dicho que "tenemos como ministra de Hacienda a la recaudadora del frac, la misma que ha firmado las 97 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2019, pero que no ha movido ni un dedo para frenar la inflación", ha manifestado.

El diputado malagueño ha explicado que, en lo que se lleva de año, "los españoles hemos pagado 28.000 millones de euros más en impuestos y cotizaciones sociales". "Sólo en la provincia de Málaga --ha añadido-- en el primer semestre se ha incrementado la recaudación de impuestos estatales un 20%, por lo que previsiblemente se superarán los 5.500 millones de euros de 2024".

En este sentido, ha criticado en un comunicado que, "pese a la recaudación récord que acumula año tras año, el Ejecutivo de Sánchez no invierte en la provincia, la deuda es cada vez mayor y los servicios públicos funcionan cada vez peor".

Al respecto, ha alertado de que "a la falta de planificación y de ejecución durante estos siete años, se suma un futuro nada prometedor para los malagueños, que seguirán sufriendo los mismos problemas de movilidad, con una red ferroviaria cada vez más denostada y un abandono inversor en materia hidráulica o de seguridad que frena en seco el avance de la provincia".

Por último, Garre ha reprochado a los socialistas malagueños que sean "cómplices" de "este agravio a la provincia" que, sin embargo, "no sufren otros territorios donde Sánchez tiene que pagar favores políticos para mantenerse en la Moncloa".

Además, ha incidido en que "el Gobierno sólo ha ejecutado el 20% de los fondos europeos Next Generation, de manera que, de los 163.000 millones de euros asignados a España por Europa, apenas se han gastado 32.000 millones", lo que ha calificado como "síntoma inequívoco de la incapacidad de este Gobierno".

Eso sí, ha apostillado, el PP ha elevado a la Comisión Europea la gestión de fondos europeos en España en relación con "casos como Red.es y Plus Ultra, ambos vinculados con la esposa de Sánchez, ante un posible uso indebido en beneficio de actores con conexiones políticas con Moncloa", ha concluido.