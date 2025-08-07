PP critica a PNV su "entreguismo apuntalando la corrupción" y defiende su "capacidad" para hablar con otros partidos

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha sostenido este jueves, cuando se le ha preguntado sobre las relaciones entre su partido y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que su partido "tiene la capacidad de hablar con todos y pactar con casi todos", con la única salvedad de hacerlo con "los herederos de ETA, con Bildu" y tras esa proclamación de principios ha reprochado al PNV su "entreguismo al Gobierno apuntalando su corrupción", que ha apostillado de "escandaloso".

Bendodo se ha pronunciado así sobre el rifirrafe público, a través de las redes sociales, que han mantenido el secretario general de su partido, Miguel Tellado, y el presidente del PNV, Aitor Esteban, sobre la relación de este último con un empresario relacionado con el caso Koldo.

En una comparecencia informativa en Marbella junto a la alcaldesa del municipio y presidenta local del PP, Ángeles Muñoz, Bendodo ha defendido esa máxima de la capacidad de interlocución del PP "no solo con el PNV, con todos", por cuanto ha argumentado que su partido "entiende que la política fundamentalmente es diálogo, negociación y acuerdo".

De esas tres fases en que ha divido las relaciones entre partidos ha seguido explicando que "algunas veces se queda en el diálogo, otras veces se queda en la negociación y otras veces, en el diálogo la negociación culmina en acuerdos".

Con la excepción de Bildu, el dirigente del PP nacional se ha reafirmado en la idea de que "con todos los demás partidos hablamos y lo seguiremos haciendo", por lo cual ha apelado a un escenario donde "durante un tiempo las relaciones serán mejores y durante otro tiempo serán peores, en función de la evolución de los acontecimientos políticos".