El PP critica a Sánchez por "no atajar la subida de precios que castiga especialmente a Málaga"

MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP, Carlos Conde, ha arremetido este viernes contra el Gobierno de España por "no atajar la subida de precios continuada en nuestro país y que castiga especialmente a Málaga" y ha criticado "la indolencia de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, que niegan medidas y ayudas a las familias pero sí mantienen las prebendas a sus socios independentistas y separatistas".

El dirigente 'popular' ha destacado que la inflación ha subido en octubre en la provincia un 3,6%, por encima del 3,1% nacional, y ha advertido de que "los malagueños cierran otro año y otra Navidad complicados en los que el Gobierno sigue sin aplicar rebajas fiscales, más bien todo lo contrario", señalando la nueva tasa de basura impuesta por el Ejecutivo central a los ayuntamientos.

Conde ha afirmado que la inflación "es otra herramienta del sanchismo para frenar el crecimiento de ciudades como Málaga" y ha preguntado al PSOE "por qué no repercute parte de la recaudación histórica que alcanza año tras año vía impuestos a elaborar un plan de choque que merme la pérdida de poder adquisitivo de los malagueños".

Así, ha aseverado que a Montero "le puede el afán recaudatorio" y ha recordado que el Ministerio de Hacienda "se queda con siete de cada diez euros ingresados de manera adicional por el aumento del coste de la vida". "La cesta de la compra ha subido un 38% desde que Sánchez llegó a la Moncloa pero, lejos de mitigar este impacto, ha subido cerca de cien veces los impuestos y cotizaciones", ha agregado.

"El Gobierno recaudó en Málaga el pasado año la cifra récord de 5.500 millones de euros en impuestos estatales, dinero que no revierte en la provincia vía inversiones y que tampoco utiliza para reducir la carga fiscal a las familias", ha lamentado y ha apuntado en un comunicado que "este año se prevé rebasar esa recaudación, ya que entre enero y septiembre de 2025 se alcanzaron los 4.383 millones de euros, un 16,2% más que en el mismo periodo de 2024".

Al respecto, el vicesecretario popular ha lamentado que el Ejecutivo socialista "suple la ausencia de presupuestos con esta subida encubierta de impuestos" y ha acusado al PSOE de "una gestión negligente, enfocada en permanecer en el poder, que ha empobrecido a las familias de este país".

Conde ha reivindicado la política económica del Partido Popular, con una fiscalidad moderada, y ha valorado "las siete bajadas de impuestos aplicadas por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en siete años". Además, ha destacado la apuesta del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para rebajar el IRPF a las rentes inferiores a 40.000 euros para mitigar el impacto de la inflación.

Así, el PP ha cargado contra el Gobierno por "empobrecer a las familias españolas con sus sablazos fiscales" y su "parálisis" de gestión económica, al mismo tiempo que han asegurado que si gobiernan "rebajarán el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros para mitigar el impacto de la inflación".