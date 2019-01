El PP destaca que la bonificación de sucesiones y donaciones ahorrará a los malagueños 50 millones anuales

Publicado 28/01/2019 15:12:37 CET

La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha informado este de que la bonificación al 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, primera medida impulsada por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, supondrá un ahorro aproximado de 50 millones de euros anuales para los malagueños.

"Esa fue la cantidad que la Junta recaudó en Málaga el pasado año, dinero que a partir de ahora se quedará en el bolsillo de los malagueños que hereden", ha celebrado la dirigente 'popular' durante una rueda de prensa en la que ha valorado el primer Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, celebrado este fin de semana en Antequera (Málaga).

En este sentido, Navarro ha asegurado que esta medida, una vez puesta en marcha, "acabará con situaciones como las más de 6.000 renuncias a herencias en Málaga durante la pasada legislatura".

"Muchos malagueños, incapaces de hacer frente a este impuesto, se veían obligados a renunciar a sus herencias, a no poder heredar lo que sus padres, con tanto esfuerzo y sacrificio, habían dejado", ha expuesto como ejemplo. "A partir de ahora no tendrán ese problema, nada les impedirá que su herencia acabe en sus manos y no en las de la Junta", ha apuntado.

Igualmente, la también parlamentaria andaluza se ha mostrado convencida de que esta bonificación "va a acabar con el éxodo fiscal que ha sufrido la región". En concreto, se estima que más de 40.000 andaluces se empadronaron en otra comunidad durante la pasada legislatura "para no tener que hacer frente a esta presión fiscal por el simple hecho de heredar".

"Al tener el impuesto bonificado al 99 por ciento, conseguiremos que esas personas vuelvan y que tributen en nuestra tierra", ha subrayado Navarro, quien ha considerado que la medida supondrá un atractivo "no sólo para los que se fueron, sino para otras muchas personas que se van a ver atraídas por esa moderación fiscal", de tal forma que "lo que este Gobierno deja de ingresar por un lado lo va a recaudar por otro".

La secretaria general de los 'populares' malagueños ha mostrado "orgullo y satisfacción" ante el hecho de que la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones ya se haya puesto en marcha en el primer Consejo de Gobierno de Moreno, "porque ha sido una de nuestras banderas en la consecución del cambio político en Andalucía".

"Llevamos incluyendo esta medida en nuestro programa electoral desde 2004 y presentamos hasta cuatro Proposiciones de Ley y cinco No de Ley para lograr esta bonificación, por lo que ahora celebramos haber podido cumplir con nuestra palabra y comenzar el proceso para lograrlo", ha celebrado.