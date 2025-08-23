PP dice que Andalucía "se ha convertido en referencia en servicios de dependencia pese a infrafinanciación de Gobierno"

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Inclusión Social, Igualdad y Familias del PP de Málaga, Lucía Yeves, en una imagen de archivo. - PP

MÁLAGA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Inclusión Social, Igualdad y Familias del PP de Málaga, Lucía Yeves, ha recalcado que "Andalucía se ha convertido en una referencia de los servicios de dependencia pese a la premeditada y sectaria infrafinanciación que padecemos por parte del Gobierno de Sánchez y Montero".

Así lo ha señalado tras recordar las cifras de julio que "indican que la región ha alcanzado récords en servicios, ha minimizado los tiempos de espera y ha aumentado la inversión en materia de dependencia frente al agravio de los socialistas".

"A pesar del maltrato crónico del sanchismo, el sistema de Dependencia andaluz mantiene un crecimiento sostenido e histórico gracias a la gestión y al esfuerzo del Gobierno de Juanma Moreno", ha señalado en un comunicado Yeves.

Así, ha indicado que Andalucía ha superado los 456.000 servicios activos tras sumar 1.500 nuevas prestaciones durante el señalado mes para alcanzar "un nuevo hito que confirma la apuesta clara y decidida del Ejecutivo andaluz por reforzar los recursos asistenciales".

"Los malagueños ya notan los más de 700 días de diferencia que tenían que soportar hace apenas una década bajo el nefasto mandato socialista cuando el periodo medio de la lista de espera se situaba en 1.275 días frente a los actuales 570 que hemos alcanzado en julio", ha remarcado.

Además, y a pesar de la "injusta infrafinanciación", ha insistido Yeves, "el Gobierno de Juanma Moreno ha invertido 8.742 millones de euros en los servicios de dependencia desde 2019 frente a los 3.705 aportados por el Estado".

Ha recordado que el Gobierno de Sánchez aporta menos de un tercio de la inversión necesaria para mantener los servicios de Dependencia en Andalucía incumpliendo así el principio de cofinanciación que "sí que alcanza el debido 50% en el caso de los socios vascos de Sánchez y Montero".

"Desde 2019 nos adeudan más de 5.000 millones de euros por ese reparto desigual, marginal e injusto impuesto por los socialistas en materia de dependencia. No podemos permitir que la brecha siga aumentando. Reclamamos la equidad territorial que merecemos y que ha desaparecido bajo el manto corrupto de Sánchez y el expolio abusivo de Montero", ha concluido.