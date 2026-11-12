PP dice que Sánchez "ha fallado a Málaga en todo" y pide el 29N urnas llenas de "votos de esperanza y de reconstrucción"

Acto de inicio de campaña del PP de Málaga. - PP DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "le ha fallado a esta provincia en todo" y ha animado a los malagueños a que el próximo 29 de noviembre llenen las urnas de "votos de esperanza, de ilusión, de futuro y reconstrucción de España".

Así lo ha expuesto durante el acto de inicio de campaña junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, el candidato al Senado por la formación Francisco Salado y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Navarro ha reivindicado que "en Málaga se respiran ganas de cambio, de avanzar, de crecer y de tener un Gobierno amigo, responsable, que gestiona y que va a ser cómplice de las necesidades y deseos de crecimiento de esta provincia".

Así, ha lamentado un "Gobierno ausente en la sequía, en el déficit energético que mantiene paralizadas 25.000 viviendas y en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico" y ha subrayado que Sánchez "ha retirado a Málaga de toda planificación de la Administración General del Estado".

Ha reprochado a Sánchez que haya liderado un Gobierno que "sólo ha estado cerca de los malagueños en una cosa, en el bolsillo" y ha señalado "las cien subidas de impuestos aplicadas por el Ejecutivo socialista, recordando que Málaga se encamina "hacia su sexto año con récord de recaudación de impuestos estatales".

"Tampoco ha estado presente en los problemas de movilidad de los malagueños", ha incidido Navarro, y ha hecho alusión al "gran colapso" de la MA-20 que han sufrido precisamente este jueves cientos de malagueños por un camión accidentado en la tarde del pasado miércoles y que "han tardado más de 14 horas en retirar de la vía".

"El Gobierno de Sánchez nos ha fallado en todo", ha insistido, y ha afirmado que "no estuvo a la altura de lo que necesitan los ciudadanos durante las danas, ni en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, ni con la invasión de Ceuta".

Por ello, ha reivindicado que el 29 de noviembre los españoles "tenemos la gran oportunidad de que Alberto Núñez Feijóo acabe con esta situación de degradación y de abandono" y ha calificado al presidente del PP como "el gran amigo de Málaga".

Al respecto, ha apuntado que hay "otras fórmulas que parecen igual" al PP, "pero que no son lo mismo" y ha abundado en que "lo único que conseguirían esos votantes es alimentar a la izquierda de este país y nosotros necesitamos un gobierno fuerte porque el compromiso de Feijóo es gestionar y gobernar".

Por su parte, Bendodo ha asegurado que el hecho de que el PSOE haya elegido Sevilla para iniciar la campaña es "el claro reflejo de estos ocho años de abandono del PSOE a Málaga" y ha reprochado a los socialistas que "ya ni para pedir el voto se acuerdan de Málaga". Ha añadido que, "después de años dando la espalda a la provincia, el PSOE ni siquiera se atreve a dar la cara ante los malagueños".

En este punto, ha lamentado el "maltrato" del Gobierno de Sánchez a la provincia y ha reclamado que Málaga vuelva a convertirse en uno de los grandes motores del cambio en España, como ya ocurrió en Andalucía en 2018.

Ha defendido que el PP afronta la recta final hacia el cambio político en España con el objetivo "de recuperar la estabilidad, la dignidad institucional y la confianza de los ciudadanos tras ocho años de sanchismo". En este sentido, ha señalado que "el cambio es necesario" para bajar impuestos, mejorar los servicios públicos y devolver al país "un Gobierno capaz de gestionar con rigor y sentido de Estado".

El candidato 'popular' ha reivindicado la figura de Alberto Núñez Feijóo como "garantía de experiencia, gestión y responsabilidad" y ha destacado sus más de 30 años de servicio público y su capacidad para anteponer los intereses generales a cualquier otra consideración.

"El PP representa hoy una alternativa basada en los hechos, la eficacia y una forma distinta de gobernar frente al desgaste del Ejecutivo socialista", ha dicho.