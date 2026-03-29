El PP exige al Ejecutivo que aplique en Málaga "tarifa plana" de la AP-9 y que no suba peajes en Semana Santa y verano

Imagen de archivo del vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MÁLAGA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha exigido este domingo al Gobierno central que aplique en esta provincia el modelo de bonificaciones "que ya disfrutan los usuarios de la AP-9 gallega" donde, además de "importantes ayudas" a los usuarios habituales, existe una "tarifa plana" anual y no hay "subida de precios como las que sufrimos malagueños y visitantes en Semana Santa y verano".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Bendodo ha lamentado que el Ejecutivo de Sánchez y Puente, "lejos de compensar el corte del AVE en la capital malagueña desde hace más de dos meses y con la previsión de que la conexión no esté totalmente recuperada hasta final de año", incide en su "voracidad fiscal", desdeñando la propuesta del PP para bonificar los peajes de la Costa del Sol y Las Pedrizas a fin de paliar esta crisis ferroviaria, "empezando por no aplicar la tarifa de temporada alta durante estos días de Semana Santa".

Asimismo, Bendodo ha pedido "coherencia" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, alegando que "ya es injusto y supone un agravio de partida para Málaga tener que soportar el peaje más caro de España, donde Montero ha recaudado más de 30 millones de euros al año en impuestos, mientras que esa misma autopista, la AP-7, se ha liberalizado y es gratuita a su paso por la circunvalación de Alicante o mientras el Gobierno destina partidas millonarias para ayudar a los usuarios de la AP-9 gallega, la R-2 hasta Guadalajara Norte o la AP-66 entre Oviedo y León, entre otras".

En esta línea, ha proseguido, "el castigo es doble si tenemos en cuenta el importante escollo que supone no contar con conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, con el consecuente perjuicio para trabajadores, estudiantes y turistas que se ven obligados a desplazarse en coche o en avión desde Madrid para disfrutar de estos días de vacaciones".

Por estos motivos, el dirigente popular ha recriminado que "no sólo no se han planificado y ejecutado medidas para paliar esta desconexión ferroviaria y su impacto económico y laboral en la provincia, sino que además se castiga a Málaga con una subida de los peajes que no se aplica en otros territorios, igual que se les niega a los malagueños las bonificaciones que ya disfrutan los usuarios de otras autopistas".

"No pedimos ser más que nadie, pero tampoco menos", ha abundado Bendodo, quien ha reprochado igualmente al Gobierno el "abandono inversor" a las infraestructuras de movilidad en la provincia de Málaga, "donde en siete años no se han impulsado mejoras en el Cercanías, ni en la A-7; tampoco se ha ejecutado el necesario tercer carril entre Rincón de la Victoria y la capital ni entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara; ni tan siquiera se han implementado medidas transitorias para paliar los atascos como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida de la DGT ante los alcances y averías".

Por tanto, ha destacado que el bloqueo de la línea directa del AVE Málaga-Madrid, la "falta de medidas compensatorias" y la "mala planificación" del Ministerio tras la caída del talud en Álora es la gota que ha colmado el vaso de este castigo y este abandono de las infraestructuras de transporte en Málaga, marco en el que ha afeado al ministro que, "lejos de pedir disculpas a los malagueños y sectores afectados, lo que hace es insultarles diciendo que sus problemas no son importantes para llevarlos al Congreso".

Por último, Bendodo ha reivindicado el "afán constructivo" del PP y ha reiterado su petición para que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Óscar Puente atiendan las alternativas planteadas por los populares para evitar el trasbordo en autobús entre Málaga y Antequera mediante el uso de trenes de ancho variable que permitan la conexión por la vía convencional hasta la capital o cubriendo este tramo con trenes de Cercanías, además de la creación de un puente aéreo provisional con precio tasado y que se hable con las compañías para que dispongan de vuelos de mayor capacidad, así como "ayudas específicas para paliar las pérdidas económicas de los sectores directamente afectados".