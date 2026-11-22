Archivo - Las carreteras de entrada y salida a Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MALAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Málaga defenderá una moción en la que reclama que el Gobierno central explique "el procedimiento de actuación en la retirada inmediata de vehículos de gran tonelaje en las carreteras tras averías o accidentes para evitar colapsos de tráfico como el ocurrido el pasado 12 de noviembre en Málaga y su área metropolitana".

En la moción, se insta al Ministerio del Interior y a la Subdelegación del Gobierno en Málaga a aclarar por qué la Dirección General de Tráfico "no actuó de manera inmediata para retirar los vehículos afectados por el accidente ocurrido en el falso túnel de Carlos Haya el 11 de noviembre, por qué las tareas de retirada del camión y el coche afectados tardaron 14 horas en activarse y por qué no se informó de manera transparente a la ciudadanía sobre el caos circulatorio".

Se le pide restablecer el sistema de actuación que se venía aplicando hasta el año 2018, mediante el cual se garantizaba la intervención inmediata de los medios necesarios para la retirada de vehículos pesados accidentados o averiados en las vías de su competencia, con el fin de evitar que las demoras en la retirada de estos vehículos provoquen grandes retenciones y situaciones de colapso circulatorio que afecten a la ciudad de Málaga y a su área metropolitana.

Se solicita a Dirección General de Tráfico que informe del procedimiento operativo que sigue ante averías o accidentes de tráfico que implican a vehículos de gran tonelaje.

Se plantea que el Ayuntamiento de Málaga reclame a la Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Oriental las actuaciones realizadas por sus equipos de conservación y mantenimiento durante el accidente del 11 de noviembre, la disponibilidad de medios para la retirada de mercancías y limpieza de la calzada y los criterios que determinan su intervención en accidentes de vehículos pesados.