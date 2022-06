El PP de Málaga afirma que el Gobierno de Moreno ha dado "seguridad jurídica y respiro fiscal" al sector turístico

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata por el PP de Málaga al Parlamento andaluz, Patricia Navarro, ha asegurado que el Gobierno de Juanma Moreno ha aportado "seguridad jurídica y respiro fiscal" al sector turístico, "nuestra gran industria y motor económico de Andalucía, que ha sido sin duda el más afectado por la pandemia, después de la propia salud y las vidas humanas perdidas".

A su juicio, "Juanma Moreno ha puesto encima de la mesa la respuesta a todos los compromisos asumidos desde el primer día, empezando por el ámbito fiscal, mucho más favorable para los negocios al bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones o las transmisiones patrimoniales, por ejemplo". En la línea, ha destacado las bajadas de impuestos "para poder seguir siendo la comunidad autónoma más competitiva, atraer inversores, traducir ese desarrollo en empleo y obtener una mayor recaudación para mejorar los servicios públicos que todos necesitamos", ha dicho Navarro.

La candidata 'popular' ha subrayado que el turismo es "la puerta de entrada a futuros residentes que, atraídos por nuestro clima, calidad de vida, la posibilidad del teletrabajo y la creciente implantación de industrias tecnológicas, contribuyen también a mejorar nuestra economía". Así, ha valorado que en esta legislatura se han registrado más de 80.000 nuevos residentes en Andalucía, fruto de esa apuesta por la industria turística, ha apuntado.

Durante un encuentro con empresarios del sector turístico celebrado este sábado en el hotel Elimar de Rincón de la Victoria (Málaga), Navarro ha destacado la aprobación del decreto de clasificación hotelera, "más flexible y adaptado a las demandas del mercado turístico" y en el que ahora se incorporan criterios, como los servicios complementarios.

También ha aludido al decreto de renovación y modernización hotelera, que ha permitido una inversión en Málaga de 180 millones y de 400 millones de euros en Andalucía, la generación de 1.400 empleos y ha activado proyectos de renovación de hoteles que pueden aumentar su edificabilidad desde un 10% hasta un 20% si se corresponde con un aumento de categoría, ha relatado, al tiempo que ha valorado el impulso a la normativa que regula los apartamentos y viviendas con fines turísticos en la próxima legislatura.

La candidata del PP de Málaga se ha referido especialmente al segmento de los chiringuitos, y ha recordado que "son una peculiaridad que no hay en otro sitio, tal y como los conocemos aquí". Pero al llegar al Gobierno de la Junta "encontramos una falta de diligencia absoluta para darles seguridad jurídica en el proceso de renovación de las concesiones, por lo que ha sido una prioridad para nosotros", ha dicho, apuntando que se ha resuelto el 80% de las concesiones a chiringuitos pendientes que había en 2019 en Málaga (174 expedientes de un total de 220).

Al hilo, ha destacado que para el sector turístico en la provincia de Málaga se han gestionado desde la Junta más de 93 millones de euros hasta la actualidad y se han concedido 6.333 ayudas que han beneficiado a empresarios, autónomos y demás profesionales de este sector. Además, ha incidido en la necesidad de mano de obra cualificada, para lo que el Gobierno de Juanma Moreno ha apostado por la incorporación de la FP Dual, el Bachillerato Internacional, escuelas de formación especifica, como La Cónsula, La Fonda o el CIO Mijas.

La candidata del PP por Málaga se ha referido a las propuestas electorales, entre las que se prevé, como parte de la apuesta por la FP de este Gobierno, iniciar un programa de bonos-formación para desempleados, particularmente los ligados a la nueva economía y sectores pujantes, como la digitalización, las energías renovables y el turismo, entre otros. Además, ha valorado que se pondrá en marcha un Plan de Fomento de la Gastronomía andaluza, "que potencie nuestro extraordinario potencial culinario, junto con la calidad de nuestros productos".

Asimismo, Navarro ha anunciado la aprobación del Plan de Acción y Promoción del cicloturismo, "con el propósito de convertir Andalucía en el centro nacional y europeo de esta disciplina". Se pondrá en marcha una Estrategia de Turismo Inclusivo y Accesible de Andalucía a fin de contribuir a hacer realidad un turismo válido para todas las personas, sin barreras, "y continuaremos desarrollando el primer Hub Internacional de Turismo y tecnología que se ha creado esta legislatura". Todo ello en el marco del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, impulsado por el Gobierno de Juanma Moreno y al que se destinarán mas de 717 millones de euros hasta el ano 2027.

Finalmente, la candidata 'popular' ha señalado el contexto económico internacional, "y no tenemos un marco fiscal a nivel nacional favorable a esta subida de precios permanente, por lo que seguimos reclamando al Gobierno central la rebaja fiscal a todos los niveles en aquellos impuestos que no son progresivos, como el IVA que los paga todo el mundo por igual, salvo el que no tiene, que no puede pagarlo porque no puede consumir", ha concluido.