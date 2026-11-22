La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, durante un mitin de partido. - PP DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado este domingo que Alhaurín de la Torre es un referente de calidad de vida y convivencia democrática y ha subrayado que "esa paz civil, que se ha perdido, es la que llevará Alberto Núñez Feijóo a España".

Así lo ha expuesto junto al vicesecretario nacional del PP y candidato al Congreso por Málaga Elías Bendodo, y el presidente local y alcalde del municipio, Joaquín Villanova, donde ha destacado que "aquí hay buen ambiente, diálogo y entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas y esas ganas de llegar a acuerdos y consensos es lo que tenemos que recuperar desde Alhaurín de la Torre para toda España", marco en el que ha animado a los malagueños a votar al PP el próximo 29 de noviembre, alegando que "sólo desde el acuerdo, el diálogo y el consenso se genera prosperidad y se reconstruye un país".

De este modo, Navarro ha valorado el trabajo y el empeño de su alcalde, Joaquín Villanova, para "levantar este pueblo a pulmón durante muchos años", en alusión al abandono de la Junta socialista y ahora del Gobierno de España, que mantiene bloqueadas inversiones y proyectos como el acceso norte al aeropuerto.

Así, ha añadido, a Alhaurín de la Torre y a la provincia de Málaga "sólo les falta una pieza en esa ecuación de progreso que ya conforman los ayuntamientos, la Diputación y la Junta", incidiendo en que cuando cuenten también con un Gobierno de España aliado, como el de Alberto Núñez Feijóo, "se saldrán del mapa". "Necesitamos a un Gobierno que no nos dé la espalda, como ha hecho Sánchez estos ocho años", ha apostillado.

Por su parte, Bendodo ha defendido que el proyecto de Alberto Núñez Feijóo "tiene un plan y una solución para cada problema que ha generado este Gobierno", señalando que el Partido Popular seguirá denunciando la gestión de Pedro Sánchez, pero dedicará también la campaña a explicar las propuestas del PP para dar respuesta a las principales preocupaciones de los españoles.

En este sentido, el candidato 'popular' al Congreso ha situado la vivienda entre las prioridades del PP y ha advertido de que, tras estos años de Gobierno socialista, muchos jóvenes han pasado "de tener la ilusión de comprarse una vivienda" a no poder afrontar siquiera un alquiler y verse obligados a compartir casa.

Frente a ello, ha defendido medidas para movilizar las viviendas vacías, reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y bajar los impuestos vinculados a la compra y al alquiler, además de reducir del 10% al 4% el IVA para la adquisición de vivienda por parte de los jóvenes.

El dirigente 'popular' ha contrapuesto además las más de cien subidas de impuestos que atribuye al Gobierno de Sánchez con el modelo aplicado por Juanma Moreno en Andalucía, basado en reducir la presión fiscal para favorecer el consumo, la actividad económica y una mayor recaudación destinada a los servicios públicos.

"Vamos a bajar los impuestos", ha afirmado Bendodo, quien ha señalado igualmente como prioridades del PP la seguridad, la defensa de las fronteras y una inmigración "ordenada, legal y regular", favoreciendo la llegada de quienes vienen a trabajar e integrarse.