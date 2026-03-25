PP Málaga y Córdoba se unen para pedir inversiones ante "caos" ferroviario y acusan al Gobierno de imponer "dos Españas"

Representantes del PP de Málaga y de Córdoba, con el secretario general del PP andaluz en una comparecencia en Antequera (Málaga). - PP MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha hecho este miércoles extensivo el "perjuicio" generado a esta provincia por la desconexión de la alta velocidad desde hace 66 días a la vecina Córdoba y ha advertido de que "cuanto más desconectados nos deje el Gobierno de Sánchez por su abandono inversor y su agravio, más unidos vamos a estar para reclamar las inversiones que, por justicia, le corresponden a Andalucía". Además, ha acusado al Gobierno de imponer "con su agravio" un país "de dos velocidades o dos Españas".

Así lo ha expuesto durante una reunión celebrada en Antequera (Málaga), junto al secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, y los presidentes de los Consejos de Alcaldes de la formación a nivel regional y provincial, José María Bellido y Margarita del Cid, donde ha subrayado que el AVE es "fundamental" para garantizar la conectividad y, sobre todo, la competitividad del eje estratégico que constituyen ambas provincias.

Navarro ha criticado que "estamos ante un Ejecutivo que desdeña e incluso ridiculiza cualquier reclamación que llega desde Andalucía; ante un ministro --Óscar Puente-- que da patadas a la institución que representa y que se calza las botas del sanchismo para arremeter contra cualquier persona, entidad o medio de comunicación que cuestione su gestión pública".

Así, ha lamentado que Puente "ha impuesto, con su agravio, un país a dos velocidades o directamente dos Españas: la que interesa a Sánchez, Puente y la vicepresidenta María Jesús Montero, y la que, desde luego, no les interesa nada, como es Andalucía".

La dirigente 'popular' ha recordado que el Ministerio de Transportes "tardó 23 días en dar la orden para que se intensificaran los trabajos en el talud de Álora que mantiene cortada la conexión por alta velocidad". "Tres semanas preciosas en las que no se trabajó a pleno rendimiento, no se analizó la situación con la agilidad y rapidez suficientes para no caer en la incertidumbre y el daño que supone haber dado tres fechas distintas para la apertura de esta vía", ha explicado.

Esto, ha indicado, "nos coloca en un horizonte aún más incierto, con la Semana Santa encima y con miles de malagueños, cordobeses y visitantes afectados directamente por esta desconexión" y ha señalado la "estrecha vinculación económica, laboral y también cultural y turística" entre ambas provincias.

También ha criticado "el agravio de base para Andalucía que supone "el injusto sistema de financiación sostenido por la ministra María Jesús Montero desde hace siete años y que nos ha hecho perder más de 10.500 millones de euros".

"Los andaluces, malagueños y cordobeses partimos de una clara desventaja, no debemos olvidarlo; y a ello se suman las continuas negativas, desprecios y promesas incumplidas de este Gobierno desde 2018", ha apostillado Navarro, quien ha incidido en que "no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos".

Ha advertido del "evidente y escandaloso desvío de fondos a territorios como Cataluña". "Un agravio en la inversión y, sobre todo, en el compromiso de un Gobierno que abandona la red ferroviaria malagueña mientras impulsa un plan para llevar el AVE a Barcelona a 350 kilómetros por hora", ha abundado.

En este sentido, ha lamentado que este Gobierno deja a Málaga y a Córdoba en "parada técnica" desde hace más de dos meses mientras destina fondos y esfuerzos para seguir mejorándole a sus socios la alta velocidad" y ha afirmado que "el sanchismo trabaja para beneficiar a los usuarios del AVE que conecta con Barcelona, llevándolo a 350 kilómetros por hora para hacer el trayecto en menos de dos horas".

Mientras, "la situación aquí es toda la contraria", ha dicho, punto en el que ha lamentado que, tras la caída del talud de Álora y el obligado trasbordo en autobús hasta Antequera, el AVE que conecta Málaga y Córdoba ha doblado el tiempo de viaje, pasando de 47 minutos a en torno a una hora y veinte minutos.

Navarro ha insistido al Gobierno en que estudie y ponga en marcha las medidas propuestas por el PP malagueño "hace ya dos semanas" para evitar el trasbordo en autobús de viajeros y reducir tanto las molestias como el tiempo de viaje, además de impulsar "gestos y ayudas para los agentes sociales y económicos afectados por esta desconexión", punto en el que ha criticado la "desidia y la incapacidad del PSOE para gestionar esta crisis ferroviaria".

"A esta mala gestión se suma un claro agravio político del que los socialistas tendrán que rendir cuentas ante los ciudadanos más pronto que tarde", ha añadido, en alusión a la cita electoral del próximo 17 de mayo.

Por su parte, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha censurado "el aislamiento" ferroviario que afecta a miles de ciudadanos, empresas y turistas. "Esta interrupción está penalizando a nuestra economía, limita la movilidad de los ciudadanos y pone en riesgo la competitividad de nuestras empresas", ha dicho.

En su opinión, "Andalucía no puede seguir sufriendo cortes, retrasos y falta de inversiones en infraestructuras estratégicas", al tiempo que ha asegurado que el PP de Córdoba va a defender "los intereses de nuestra provincia y de Andalucía con firmeza, unidad y determinación".

"Vamos a exigir lo que es justo: infraestructuras modernas, servicios de calidad y conectividad efectiva para nuestros ciudadanos y empresas. No vamos a aceptar que Andalucía siga siendo penalizada por la dejadez y la falta de compromiso del Gobierno central", ha concluido.