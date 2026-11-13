PP Málaga cree un "desastre" la política migratoria de Sánchez y defiende una migración legal "que arrime el hombro"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en un reparto informativo con motivo del 29N. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha calificado de "desastre" la política migratoria de Pedro Sánchez y ha apostado por un modelo de inmigración "legal, controlada y ordenada; una inmigración que aporte con su trabajo y que también pueda beneficiarse de los servicios públicos y de las infraestructuras que disfrutamos los españoles", al tiempo que ha alegado que se trata de "una cuestión de sentido común y, sobre todo, de humanidad".

Así lo ha expuesto durante un reparto informativo en Bailén-Miraflores, en Málaga capital, donde ha pedido a Sánchez "lealtad institucional" y ha asegurado que "tanto la Junta de Andalucía como varios alcaldes de la provincia se hayan enterado por la prensa del traslado a sus municipios de casi 300 inmigrantes llegados en cayuco a las islas Canarias".

Al respecto, ha asegurado que "no han informado de que vienen, ni de cuál es el horizonte temporal ni del futuro que les espera a estos inmigrantes" y ha subrayado que, en el caso de Torrox, "previamente han echado del hotel donde se van a quedar estos nuevos inmigrantes a los que había allí previamente alojados".

Ha preguntado al Gobierno "¿qué va a pasar con estos inmigrantes desalojados para recibir a otros? ¿Los va a condenar el Gobierno a la mendicidad?" y ha incidido en que "no sabemos a cuántos inmigrantes han dejado en la calle".

En esta línea, ha destacado que "esta política migratoria solo responde a una finalidad, que es la de intentar sacar rédito electoral" y ha criticado "el intento de Sánchez de alterar el censo electoral, tal y como ha demostrado con la Ley de Nietos de cara a las próximas elecciones generales".

Frente a eso, ha explicado que la apuesta de Alberto Núñez Feijóo es crear un modelo de inmigración "inspirado en esos españoles que también se fueron a Francia o a Alemania para prosperar y ayudar a levantar esos países", al tiempo que ha subrayado que, del mismo modo, "los inmigrantes tienen que venir a aportar y a trabajar".

De este modo, ha abundado en que el objetivo es que la inmigración que llegue a España sea "legal, controlada y ordenada". "Aquí no puede seguir viniendo gente a poner la mano en vez de meter el hombro, lo tenemos claro", ha apostillado.

En este marco, también ha reivindicado que "los currantes son los que sostienen a nuestro país y nuestros servicios públicos" y ha reclamado que "a quienes sostienen nuestra economía no se les puede machacar más a base de impuestos".

Así, ha criticado que Sánchez "ha machacado fiscalmente a los trabajadores y a la clase media, metiendo más de cien veces la mano en su bolsillo", en alusión, ha recordado, al "centenar de subidas de impuestos y cotizaciones aplicadas en estos ocho años de gobierno".

Navarro ha señalado que los alimentos han subido un 41%, mientras que la vivienda se ha encarecido un 60% y el alquiler, un 45, subrayando que "Alberto Núñez Feijóo va a acabar con este machaque fiscal a las familias, autónomos y pensionistas", al tiempo que ha garantizado el compromiso del PP para revalorizar las pensiones según el IPC y para bajar los impuestos.

En esta línea, ha anunciado la aplicación del IVA cero para los productos básicos y la rebaja del 21 al 10% del IVA para la electricidad y el gas, así como el aumento de las deducciones fiscales por hijo y la adaptación del IRPF a la subida de la inflación. "No puede ser que estemos pagando todo más caro y que además paguemos más impuestos, hay que compensar esa subida de la inflación bajando el IRPF", ha concluido.