PP de Málaga critica que Adif retrase obras para mejorar el tren a Sevilla y apunta a "caos" si coinciden con las del C1

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una foto de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este lunes 26 que Adif, entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, haya decidido retrasar las obras para mejorar la conexión de Media Distancia entre Málaga y Sevilla, previstas inicialmente para este mes de octubre, y ha alertado del "caos" que supondría que este corte del servicio coincida con el cierre de la línea C1 del Cercanías el próximo año y hasta mediados de 2028.

Según ha precisado la formación en una nota, Ortega ha cuestionado si esta decisión de posponer los trabajos en el Media Distancia, que paralizarían esta conexión con la capital hispalense durante nueve meses, tiene "algo que ver" con la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre y ha acusado al Ejecutivo de Sánchez y Puente de "no haber ejecutado ninguna actuación en ocho años hasta colapsar el servicio ferroviario en la provincia".

"El corte en el tren entre Málaga y Sevilla sería de nueve meses y de todo un semestre en la línea de Cercanías que conecta la capital y Fuengirola", ha explicado, por lo que ha reclamado "planificación y un modelo alternativo de transporte" ante este posible "apagón ferroviario" al que se enfrenta la provincia "por la mala gestión del Gobierno y, en concreto, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".

"Hablamos del mismo Ministerio que mantuvo sin servicio durante un año todas las escaleras mecánicas de la estación del Cercanías en el aeropuerto, con el consecuente perjuicio para los usuarios y para la imagen de la provincia", ha abundado, señalando que los alcaldes de Málaga y de Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola conocieron a través de la prensa el corte de seis meses en la línea C-1 previsto en 2027, "lo que demuestra que la planificación y la colaboración institucional brillan por su ausencia con este Gobierno".

Por todo ello, el dirigente popular ha exigido "transparencia" al Ejecutivo socialista y le ha acusado de "entorpecer la movilidad en la provincia en lugar de mejorarla", punto en el que también ha subrayado que el AVE que conecta Málaga y Madrid suma actualmente 30 puntos a velocidad reducida por problemas en las vías, lo que se traduce en una pérdida del 47 por ciento de los usuarios en el primer semestre de este año.

Frente a esta circunstancia, Ortega ha afirmado el "compromiso" de un posible Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para "poner fin a ocho años de bloqueo en infraestructuras y movilidad en la provincia de Málaga", contemplando medidas concretas para mejorar la red ferroviaria y actuaciones en la A-7 para descongestionar el tráfico. "Los malagueños merecen un Gobierno que atienda a sus necesidades, en lugar de privilegiar a otros territorios con inversiones e infraestructuras que aquí se niegan sistemáticamente", ha concluido.