El PP de Málaga critica la pinza de PSOE, Vox y Podemos con el presupuesto de la Junta para 2022: “No nos van a parar”

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este jueves el "veto" de la "pinza" de PSOE, Vox y Podemos a los presupuestos andaluces para 2022, si bien ha advertido de que "el Gobierno del cambio es imparable; que nadie piense en elecciones".

De este modo, ha denunciado que "las cuentas más expansivas y sociales de la historia, vitales para la recuperación tras la pandemia, no han salido adelante por el tacticismo de estos grupos políticos para obstaculizar la acción de gobierno de Juanma Moreno", destacando no obstante que "estamos aquí para gobernar".

"Juanma Moreno ha comprometido que su acción de gobierno durará todo lo que pueda y pelearemos por sacar adelante la mayor parte de esos proyectos", ha sostenido el también parlamentario andaluz.

Carmona ha subrayado que "se trata de proyectos claves para la recuperación", abundando en que "haremos un esfuerzo ímprobo para reactivarlos, a pesar de PSOE, Vox y Podemos, quién lo diría".

"Es una pena para la provincia de Málaga que hayan dicho no a estos presupuestos", ha manifestado, cuestionando los motivos: "¿Lo hacen para paralizar la administración; para que no salgan adelante los proyectos; para intentar que Málaga no siga liderando la creación de empleo, de nuevos autónomos o de empresas; para que la provincia no reciba cada vez mayor inversión en sanidad y educación?".

De este modo, el dirigente 'popular' ha recordado que "aún no han explicado por qué ponen trabas al cambio impulsado en Andalucía por Juanma Moreno hace tres años; un cambio que le está sentando bien a Málaga", incidiendo en que "este veto pone en cuestión muchos de los proyectos que hay sobre la mesa en toda la provincia, obstaculizando su aprobación o ejecución", ha incidido.

Los presupuestos andaluces para 2022 contemplan "grandes hitos" para la provincia de Málaga, como los 9,4 millones de euros de inversión para redactar el proyecto del tercer hospital, mejoras en los centros de salud, 25,7 millones para terminar las obras del metro, los 12 millones de euros para el Puerto Seco de Antequera, la bioclimatización de aulas o los 71 millones de euros para obras en centros educativos de la provincia, ha enumerado Carmona.